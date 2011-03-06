برگزیدگان نخسیتن جایزه ادبی "چراغ مطالعه" معرفی شدند

ابوذر قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اعلام نتایج نهایی جایزه ادبی "چراغ مطالعه" خبر داد و گفت: در نخستین دوره جایزه ادبی چراغ مطالعه پس از بررسی 770 اثر رسیده از 6 کشور و 83 شهر کشورمان، 193 داستان به مرحله دوم راه یافتند که از آن میان 40 اثر به عنوان چلچراغ جشنواره به بخش مسابقه راه یافتند که از این بین نیز 10 داستان به عنوان نامزدهای دریافت جایزه چراغ مطالعه معرفی شدند.

وی ادامه داد: هیئت انتخاب جشنواره شامل حسین لعل بذری، کرم رضا دریکوندی، محمدعلی دستمالی و مرضیه جوکار و داوران بخش نهایی ابوتراب خسروی، علی خدایی، احمد آرام، احمد اکبرپور و علیرضا محمودی ایرانمهر بودند.

دبیر نخستین جایزه ادبی چراغ مطالعه نفرات برگزیده را اینگونه معرفی کرد: نفر اول و برنده نشان ادبی چراغ مطالعه بهزاد ناظمیان پور با داستان "برقرار باد قدرت دزدی" به دلیل جزئی‌نگاری دقیق روزمرگی و همچنین ایجاد موقعیت تراژیک از بی‌ارادگی انسان در مواجهه با رنج‌های غیرقابل پیش‌بینی زندگی است. وی توانسته در سایه طنزی سیاه پیشنهادی تازه را در نوع روایت ارائه دهد.

قاسمیان افزود: نفر دوم و شایسته تقدیر وحید افتخارزاده با داستان "ملاح‌های آبی‌پوش" است که به دلیل عینیت دادن به انقیاد انسان و نیز دفرمه شدن روابط انسانی در چارچوب بوروکراسی نظامی با اکثریت آرا شایسته تقدیر شناخته شد.

وی نفرات سوم تا دهم را نیز اینگونه نام برد: نفر سوم مرضیه ستوده با داستان عاشیق، نفر چهارم وحیده ابراهیم زاده با عروسکی که مثل آتشفشان منفجر می شود، نفر پنجم معین فرخی با داستان برف محض، نفر ششم آرش صادق بیگی با داستان گرمابه زیبا، نفر هفتم مصطفی انصافی با داستان لب جیحون، نفر هشتم سحر افاضلی با داستان کنترل، نفر نهم آتوسا افضلی با داستان شمشادهای کوتاه و نفر دهم رضا بهاری زاده با داستان دردسرهای جاذبه هستند.

دبیر جایزه چراغ مطالعه اضافه کرد: در بخش جایزه ویژه شرکت کنندگان با رای داوران افتخاری شامل روح اله سلیمانی، فرحناز علیزاده، بهار طاهری، لیلا برزگر و علم‌ناز حسن زاده پس از بررسی 40 داستان برگزیده و انتخاب پنج نامزد، "همه زن‌ها شبیه به هم‌اند" از سپیده سیاووشی، "برف محض" از معین فرخی، "عروسکی که مثل آتشفشان منفجر می شود" از وحیده ابراهیم زاده، "عاشیق" از مرضیه ستوده و "نجات یافتگان مثلث برمودا" از محمدرضا زمانی به عنوان برگزیده معرفی شدند.



به گفته وی برنده نشان ویژه ادبی چراغ مطالعه داستان "عاشیق" نوشته مرضیه ستوده از تورنتو کانادا است که به دلیل ایجاد روایت پرکشش و نیز شخصیت‌های ملموس و رویارویی آنها در موقعیت‌های بدیع داستانی به عنوان برنده نشان ویژه ادبی چراغ مطالعه معرفی می‌شود.

قاسمیان در پایان خبر داد: در نظر داشتیم مراسم اختتامیه رسمی برای جایزه برگزار کنیم ولی به دلایلی این امر محقق نشد و در نتیجه جوایز برگزیدگان برای آنها ارسال خواهد شد.