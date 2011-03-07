برگزیدگان جشنواره سراسری عکس و فیلم موبایلی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در بخش مقاله چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل لوح سپاس و دوسکه بهار آزادی به خانم ها آذر تاجور و نصیبه پوراصغر به عنوان رتبه دوم اهدا شد، رتبه سوم مشترک شامل لوح سپاس و یک سکه بهار آزادی به آرام رضا صادقی و نگار رحمانی از تهران اهدا شد.

جایزه سوم مشترک شامل یک سکه بهار آزادی و لوح سپاس به یوسف ادیب و سیاوش پور طهماسبی از تبریز اهدا شد.

در بخش مقاله هیئت داوران هیچ مقاله ای را شایسته رتبه اول ندانسته بودند، داوران بخش مقاله افسر افشاری نادری، فاطمه برات لو و محسن کرمی بودند.

در ادامه برنامه، آرا هیئت داوران با صحبت های کوتاهی از مهرداد اسکویی یکی از داوران بخش فیلم جشنواره اعلام شد، در این بخش ابتدا از سه فیلم ساز موبایلی تقدیر به عمل آمد.

لوح تقدیر و ربع سکه بهار آزادی به محسن کیان پوراز بوشهر، شبنم شاداب از اردبیل و میثم مهرنیا از بجنورد اهدا شد.

برگزیده سوم محمد خاری لوح سپاس و یک نیم سکه بهار آزادی را ازآن خود کرد، برگزیده دوم داوود زاد مهر لوح سپاس و دو سکه بهارآزادی را به خود اختصاص داد.

داوران این بخش رضا مجلسی، مهرداد اسکویی و علی قربانی بودند.

در ادامه برنامه کلیپ های بخش طبیعت ومحیط زیست وآیین ها و باورداشت های بخش عکس جشنواره پخش شد وپس ازآن رسول اولیا زاده یکی از داوران بخش عکس سخنان کوتاهی ایراد کرد و با حضور چند تن از عکاسان برجسته گیلان جوایز این بخش به برگزیدگان اهدا شد.

در این بخش ازهفت عکاس ازقبیل عبدالقادر شمسی از بانه، حمید رضا ابراهیمی از لنگرود، بهمن خلایقی از اردبیل، حمید رضا بازرگانی از زنجان، مهران اصغری از اردبیل، قدیر وقاری ازمشهد و سارا فرجوند از بیجارتقدیر به عمل آمد و لوح تقدیر و ربع سکه بهار آزادی به آنان اهدا شد.

پس از آن برگزیدگان بخش طبیعت ومحیط زیست جشنواره معرفی شدند، برگزیده اول محمد فنایی از کرج بود که لوح سپاس و دو سکه بهار آزادی را از آن خود کرد، برگزیده دوم محمد شناور ماسوله از رشت بود که لوح سپاس و یک و نیم سکه بهار آزادی جشنواره را از آن خود کرد و برگزیده سوم هدیه سقط چی از رشت لوح سپاس و یک سکه بهار آزادی را دریافت کرد.

در بخش آئین ها و باورداشت های جشنواره سه برگزیده معرفی شدند، برگزیده اول مرضیه باقری از ملایر لوح سپاس و دو سکه بهارآزادی جشنواره را صاحب شد، برگزیده دوم حمید لاچینی از قزوین لوح سپاس و دو سکه بهارآزادی را از آن خود کرد و برگزیده سوم مرضیه حیدری از رودبار لوح سپاس و یک سکه بهارآزادی جشنواره را دریافت کرد.

در ادامه آیین اختتام دومین جشنواره سراسری موبایلی همراهان کلیپ بخش زندگی اجتماعی و طنز جشنواره به نمایش درآمد و پس از آن برگزیدگان این بخش جوایز خود را از مسئولان و چند تن ازعکاسان برجسته گیلان دریافت کردند.

در بخش زندگی اجتماعی جایزه اول شامل لوح سپاس و دو سکه بهار آزادی به بابک کهزاد بیگی از تهران اهدا شد، برگزیده دوم محد براتی از بیرجند لوح سپاس و یک و نیم سکه بهار آزادی را از آن خود کرد و برگزیده سوم لطیف فتاحی از کرمانشاه لوح سپاس و یک سکه بهار آزادی را دریافت کردند.

و اما پایان بخش معرفی برگزیدگان جشنواره بخش طنز جشنواره بود که دراین بخش برگزیده اول بهنام صدیقی از ساری لوح سپاس و دو سکه بهار آزادی را از آن خود کرد، برگزیده دوم مهدی وافی از رشت لوح سپاس و یک نیم سکه بهارآزادی را دریافت کرد و برگزیده سوم رضا قلیچ خانی از اصفهان نیز لوح سپاس و یک سکه بهار آزادی را دریافت کردند.

داوران بخش عکس جشنواره رسول اولیا زاده، محمد خادمیان و شباب گلچین بودند.

یکی از بخش های جشنواره که مورد توجه حاضران قرار گرفت تجلیل وسپاس از کریم ملک مدنی عکاس برجسته گیلان بود که به خاطر سه دهه فعالیت عکاسی ویژه برنامه این جشنواره به وی اختصاص یافت.

در این بخش فیلم کوتاهی از زندگی هنرمند که ازسوی حوزه هنری گیلان ساخته شده بود پخش شد و پس از آن رئیس حوزه هنری گیلان و جمعی از داورن و هنرمندان حاضر در سالن از " کریم ملک مدنی " تقدیر وتشکر کردند و هدیه ای به رسم یاد بود و لوح سپاس به این هنرمند عکاس اهدا شد.

در آیین اختتام دومین جشنواره سراسری فیلم وعکس های موبایلی همراهان کلیپ کوتاهی ساخته حوزه هنری گیلان به مناسبت در گذشت هنرمند گیلانی عباس امیری پخش شد.

تعداد شرکت کنندگان دومین جشنواره سراسری موبایلی همراهان هزار و 82 نفر بودند که از این میان 17 هزار و 991 عکس از 966 نفر، 207 فیلم از 63 نفر و 53 مقاله مورد داوری قرار گرفتند.