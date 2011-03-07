جزئیات افزایش حقوق کارکنان دانشگاهها براساس مدرک تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیئت امنای وزارت علوم در بخشنامه ای اعلام کرد: نظر به موافقت رئیس جمهور و به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تقدیر از زحمات کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و ستادی وزارت علوم اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص و معین، فوق العاده جذب آنها برقرار می شود.

بر اساس این بخشنامه هیئت امنا به استناد بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه با برقراری فوق العاده جذب هیئت امنا برای کارکنان غیر هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه و یا موسسه بر اساس جدول اعلامی موافقت کرد و همچنین مقرر شد اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه از اسفندماه سال 89 از محل درآمد اختصاصی و از ابتدای سال 90 بر اساس بند یاد شده از محل اعتبارات هزینه ای پیش بینی و تامین شود.

ردیف مدرک تحصیلی سابقه خدمت سابقه خدمت سابقه خدمت تا 10 سال 10 تا 20 سال بیشتر از 20 سال 1 کارشناسی ارشد و دکتری تا 2.000.000 ریال تا 2.250.000 ریال تا 2.500.000 ریال 2 کاردانی و کارشناسی تا 1.750.000 ریال تا 2.000.000 ریال تا 2.250.000 ریال 3 دیپلم و زیردیپلم تا 1.500.000 ریال تا 1.750.000 ریال تا 2.000.000 ریال

مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت بهداشت در این بخشنامه آورده است: کارکنان قرارداد کار مشخص و معین از مفاد این مصوبه صرفاً تحت عنوان "سایر پرداختها" مندرج در قرارداد مربوطه بهره مند می شوند.