یک صنعت پایین دستی پتروشیمی هم در عسلویه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر از عسلویه، سیدمسعود میرکاظمی امروز در دومین همایش توسعه پایدار عسلویه با بیان اینکه هم اکنون بیش از 8 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان در میدان مشترک پارس‌جنوبی قرار گرفته است، گفت: هم‌اکنون امکان تولید روزانه بیش از 200 میلیون مترمکعب گاز پالایش شده از این مخزن مشترک با قطر وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود با توسعه تمامی فازهای باقیمانده، ظرفیت تولید گاز شیرین از پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی به 700 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه بخشی از گازهای استخراج شده از پارس‌جنوبی به منظور تزریق و تولید صیانتی نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همچنین بخشی از گازهای تولیدی پارس‌جنوبی جایگزین فرآورده‌های نفتی خواهد شد.

این عضو کابینه دهم با اعلام اینکه صادرات گاز از طریق خط لوله و محموله‌های ال ان جی در دستورکار دولت قرار دارد، اظهار داشت: همچنین در منطقه عسلویه با توجه به وجود خوراک و دسترسی به آبهای آزاد امکان توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی در میان‌دستی و پایین‌دستی وجود دارد.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ظرفیت نصب‌شده تولید محصولات پتروشیمی در عسلویه حدود 22 میلیون تن در سال است، بیان کرد: بر اساس برنامه‌های تدوین شده پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1394 این ظرفیت به 55 میلیون تن در سال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در حال‌حاضر حتی یک واحد پایین‌دستی پتروشیمی در منطقه عسلویه راه‌اندازی نشده است، بیان کرد: برای توسعه فازهای باقیمانده پارس‌جنوبی و طرح‌های بالادستی صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه به 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

این مقام مسئول همچنین از آغاز تدوین طرح جامع توسعه پایدار و یکپارچه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و یادآور شد: برای توسعه پایدار و یکپارچه علاوه بر نیروی انسانی متخصص به تکنولوژی‌های روز جهان در زمینه برنامه تولید، نگهداری و تعمیرات تاسیسات، رعایت محیط زیست، توسعه پدافند غیرعامل و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی برای تولید صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی نیاز است.

وزیر نفت با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی با 70 درصد ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی تولید کند، این توسعه پایدار نیست تاکید کرد: در کنار ایجاد زیرساخت‌های مختلف استفاده از ابزارهای متنوع مالی و اعتباری نیز برای توسعه پایدار نیاز خواهد بود.

میرکاظمی با بیان اینکه هم اکنون تمامی فازهای باقیمانده پارس‌جنوبی که توسط پیمانکاران داخلی در حال انجام است، خواستار افزایش شیفت‌های کاری به منظور افزایش فعالیتها به صورت شبانه‌روزی در پارس جنوبی شد و خاطر نشان کرد: با بهره‌برداری از تمامی فازهای پارس‌جنوبی و با احتساب نفت بشکه‌ای 80 دلار، سالانه 110 میلیارد دلار درآمد جدید نصیب کشور می‌شود.