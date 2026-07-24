محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده زائران، مدیریت و ساماندهی پارکینگ‌ها با جدیت در دستور کار قرار گرفته و به محض تکمیل ظرفیت یکی از پارکینگ‌های اصلی، پارکینگ‌های جایگزین با وسعت حدود ۳۵۰ هکتار در مجاورت پایانه مرزی وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند تا زائران هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای پارک خودروهای شخصی خود نداشته باشند.

وی افزود: روند خدمات‌رسانی در مرز خسروی بر پایه هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان دنبال می‌شود و این هم‌افزایی موجب شده است تردد زائران با نظم، آرامش و روانی مطلوب انجام شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای جابه‌جایی زائران، تصریح کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رسانی است و انتقال زائران از محل پارکینگ‌ها تا گیت‌های خروجی با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شود تا زمان انتظار به حداقل برسد و زائران با سهولت بیشتری مسیر خروج از کشور را طی کنند.

شفیعی با بیان اینکه مرز خسروی از امکانات و زیرساخت‌های مناسب برای پذیرش زائران برخوردار است، گفت: با توجه به گرمای هوا، تمهیدات رفاهی گسترده‌ای در پایانه مرزی پیش‌بینی و اجرا شده و در تمامی ۲۶ هزار مترمربع محوطه پایانه، علاوه بر احداث سایبان‌های گسترده، سامانه‌های مه‌پاش نیز نصب و راه‌اندازی شده است تا شرایط مناسب‌تری برای حضور و تردد زائران فراهم شود.

وی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مرز بین‌المللی خسروی را دسترسی آسان زائران به گیت‌های خروجی عنوان کرد و افزود: اتوبوس‌های مسافربری امکان تردد مستقیم تا نقطه صفر مرزی را دارند و فاصله محل توقف آنها تا سالن گیت‌های خروجی تنها حدود ۵۰ متر است که این ویژگی به‌ویژه برای سالمندان، خانواده‌ها، افراد کم‌توان و زائرانی که بار همراه دارند، شرایط تردد را بسیار آسان‌تر کرده است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به آماده‌سازی مسیرهای منتهی به مرز خسروی، اظهار کرد: مسیر دسترسی تا نقطه صفر مرزی به‌صورت بزرگراهی و بر اساس استانداردهای لازم آماده‌سازی شده و این موضوع علاوه بر افزایش ایمنی، موجب کاهش خستگی رانندگان و زائران در طول سفر شده است.

شفیعی در پایان تأکید کرد: مجموعه فرمانداری قصرشیرین در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و انتظامی تا زمان بازگشت آخرین زائر، به‌صورت شبانه‌روزی در مرز خسروی حضور خواهد داشت و همه ظرفیت‌ها برای فراهم کردن سفری ایمن، روان و شایسته برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار گرفته شده است.