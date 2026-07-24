واکنش محمد معتمدی به اپوزیسون‌نمایی چندش‌آور درباره تفحص شهدای میناب!

محمد معتمدی خواننده از اپوزیسون نمایی نسبت به تفحص کودکان شهید میناب نوشت و اینکه شهدای میناب به اندازه یک شب فیلتر شدن یک وبسایت برای برخی چهره ها اهمیت نداشت.