رئیس دادگستری فیروزکوه: صیانت از منابع آبی اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعباس یوسفوند، در نشست با رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان فیروزکوه، بر تشدید اقدامات برای حفاظت از منابع آبی و مدیریت بهینه شبکه آب و فاضلاب تأکید کرد.
وی که رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه است، اظهار کرد: با توجه به شرایط تنش آبی، شناسایی، جمعآوری و جلوگیری از انشعابات غیرمجاز آب و فاضلاب باید با جدیت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد و هرگونه برداشت غیرقانونی که موجب تضییع حقوق شهروندان و هدررفت منابع آبی شود، مطابق قانون مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
یوسفوند با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر شبکه فاضلاب، افزود: حفظ سلامت عمومی، صیانت از منابع آبی و اجرای قانون از اولویتهای دستگاه قضایی است و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
در ادامه این نشست، سیامک کتال، سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان فیروزکوه، با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی، گفت: پایش مستمر شبکه و شناسایی انشعابات غیرمجاز در اولویت برنامههای عملیاتی آبفا قرار دارد و مقابله با این پدیده، نقش مهمی در حفظ حقوق مشترکان، توزیع عادلانه آب و پایداری خدمات ایفا میکند.
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