علیرضا کیوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان اردستان با سه شهر، ۱۰۹ روستای تحت پوشش و ۴۵ روستای غیر تحت پوشش، از طریق ۴۷ حلقه چاه، ۱۴ رشته قنات، پنج دهانه چشمه و همچنین خط انتقال آب اصفهان بزرگ تأمین آب میشود که متأسفانه ۱۰ حلقه چاه، هفت رشته قنات و سه دهانه چشمه از مدار بهرهبرداری خارج شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر شهر اردستان با کمبود ۴۰ لیتر بر ثانیه و روستاهای شهرستان با کمبود نزدیک به ۵۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه هستند و هماکنون ۹۵ روستا توسط پنج دستگاه تانکر آبرسانی سیار خدمات دریافت میکنند.
مدیر امور آب و فاضلاب اردستان خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۳۰۰ مترمکعب آب توسط تانکرها حمل میشود و هر دستگاه به طور متوسط روزانه ۵۲۰ کیلومتر مسیر را برای آبرسانی طی میکند که نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ کیلومتر افزایش داشته است.
جیرهبندی آب در ۱۴ روستای شهرستان
کیوان تصریح کرد: هماکنون ۱۴ روستای شهرستان به دلیل کمبود منابع، با اجرای برنامه جیرهبندی آب مدیریت میشوند و این موضوع نشاندهنده شرایط بحرانی منابع آبی منطقه است.
وی بیان کرد: سرانه مصرف آب در کشور ۱۵۰ لیتر، در استان اصفهان ۱۷۰ لیتر و در شهر اردستان متأسفانه به ۳۲۰ لیتر در شبانهروز برای هر نفر رسیده که فاصله قابل توجهی با الگوی مصرف دارد.
مدیر آبفا اردستان ادامه داد: اگر تاکنون با وجود این شرایط سخت، بحران جدی در تأمین آب شهرستان رخ نداده است، این موضوع را مدیون تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب و همچنین اقدامات زیرساختی انجامشده از شهریور سال گذشته تاکنون هستیم.
وی افزود: در این مدت یک حلقه چاه حفر، سه حلقه چاه لایروبی و کولگذاری، ۷۰۰ متر قنات لایروبی و یک دهانه چشمه در منطقه صعبالعبور «دوره» بهسازی شد که مجموع این اقدامات حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت.
مدیر امور آب و فاضلاب اردستان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها موجب شد میزان تردد تانکرهای آبرسانی روزانه حدود ۴۰۰ کیلومتر کاهش یابد و با اجرای ۳۶.۵ کیلومتر لولهگذاری، حدود هفت لیتر بر ثانیه آب به چرخه مصرف بازگردد.
آب انتقالی اصفهان به کمک تأمین آب اردستان آمد
کیوان تصریح کرد: همچنین با اجرای ۱۸ کیلومتر توسعه شبکه، منطقه اردستان موفق به کسب رتبه نخست لولهگذاری در میان ۳۷ منطقه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شد.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده، اتصال آب طرح انتقال اصفهان بزرگ به شهرستان اردستان بود که با صرف بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال برای اصلاح ایستگاه پمپاژ شماره ۲، تابلوهای برق و تجهیزات مربوطه، برای نخستینبار در دوم اسفند ۱۴۰۴ آب این طرح وارد مدار شهرستان شد.
مدیر آبفا اردستان ادامه داد: این اقدام موجب شد بخش مهمی از تنش آبی شهرستان مدیریت شود، هرچند قطع برق در ایستگاههای پمپاژ، همچنان یکی از مهمترین مشکلات انتقال آب محسوب میشود و هرگونه خاموشی، روند انتقال آب به اردستان و ۲۱ روستای مسیر را با اختلال مواجه میکند.
وی اضافه کرد: از مجموع ۷۵ لیتر بر ثانیه آب انتقالی، حدود ۲۵ تا ۲۷ لیتر بر ثانیه در مسیر توسط روستاهای واقع در خط انتقال برداشت میشود و در نهایت حدود ۴۸ لیتر بر ثانیه وارد مخزن پیامنور اردستان شده و بین شهرهای اردستان و زواره توزیع میشود.
مدیر امور آب و فاضلاب اردستان بیان کرد: در فصل گرما از مجموع هشت هزار و ۷۰۰ مترمکعب ظرفیت مخازن اردستان، روزانه حدود سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب تنها صرف تأمین آب کولرهای آبی میشود و این وضعیت در شهرهای زواره و مهاباد نیز بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص داده است.
کیوان خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین آب شرب، به دلیل خشک شدن چشمهها و منابع طبیعی، شرکت آب و فاضلاب ناچار به تأمین آب دامها نیز شده که فشار مضاعفی بر شبکه آبرسانی وارد کرده است.
مدیر امور آب و فاضلاب اردستان خاطرنشان کرد: وضعیت منابع تأمین آب شهرستان بحرانی است و انتظار داریم مدیران آب منطقهای استان اصفهان برای صدور مجوزهای لازم و تقویت منابع تأمین آب شهرستان، همکاری بیشتری داشته باشند.
کیوان یادآور شد: از همه مردم درخواست میکنیم با پیوستن به پویش «اردستان منهای ۲۰»، روزانه حداقل ۲۰ لیتر در مصرف آب صرفهجویی کنند تا بتوانیم تابستان سخت و کمآب سال ۱۴۰۵ را با همراهی مردم پشت سر بگذاریم.
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