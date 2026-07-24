فروش بلیت پروازهای اربعین «هما» فقط از طریق وبگاه رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی فروش بلیت پروازهای اربعین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» صرفاً از طریق وب گاه رسمی این شرکت انجام می‌شود و زائران می‌توانند بلیت پروازهای رفت‌وبرگشت را با نرخ‌های مصوب تهیه کنند.

بلیت پروازهای اربعین تنها از طریق وبسایت رسمی این شرکت عرضه می‌شود و از مسافران درخواست می‌شود برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، خرید خود را صرفاً از این درگاه انجام دهند.

بر اساس نرخ‌های مصوب، بهای بلیت رفت‌وبرگشت از تهران و مبدأهای غربی کشور ۲۴ میلیون تومان و از مشهد و مبدأهای شرقی کشور ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین، بهای بلیت یک‌طرفه به مقصد نجف اشرف ۱۲ میلیون تومان است. - نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. نرخ بلیت نوزاد در صورت عدم اشغال صندلی، ۱۰ درصد نرخ مسافر بزرگسال می‌باشد و در صورت اشغال صندلی، معادل نرخ خردسال می‌باشد

مسافران هنگام خرید بلیت باید نام و نام خانوادگی و شماره گذرنامه خود را دقیقاً مطابق اطلاعات درج‌شده در گذرنامه ثبت کنند و پیش از نهایی کردن خرید، مبدأ، مقصد، تاریخ پرواز و سایر اطلاعات بلیت را به‌دقت بررسی کنند.

همچنین با توجه به مقررات فرودگاه نجف اشرف، ارائه نسخه چاپی (کاغذی) بلیت هنگام خروج از این فرودگاه الزامی است؛ ازاین‌رو، به زائران توصیه می‌شود نسخه چاپی بلیت خود و همراهانشان را تا پایان سفر نزد خود نگهداری کنند.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از زائران درخواست می‌کند برای دریافت اطلاعات معتبر و انجام خرید ایمن، تنها به وبگاه رسمی این شرکت مراجعه کنند.