آغاز تدوین طرح جامع توسعه بزرگترین میدان گازی جهان

به گزارش خبرنگار مهر از عسلویه، سید پیروز موسوی در دومین همایش توسعه پایدار پارس‌جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر وسعت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، به 46 هزار هکتار افزایش یافته است، گفت: در شرایط فعلی تمامی زیرساختهای موردنیاز همچون بندر، اسکله‌های تخلیه و بارگیری، فرودگاه بین‌المللی، تاسیسات تولیدکننده سرویس‌های جانبی همچون آب، برق، بخار و جاده‌های دسترسی برای توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با یادآوری اینکه 65 درصد از ذخایر نفت خام و 40 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در خلیج فارس قرار گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر ایران، رتبه اول بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی خاورمیانه و جایگاه دوم ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد.

وی با اعلام اینکه پارس‌جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین میادین گازی جهان 8 تا 10 درصد ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد، اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام گرفته، گاز این میدان مشترک حداقل برای یک دوره 10 ساله می‌تواند کل گاز کشورهای مختلف جهان را تامین کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 47 درصد گاز مورد نیاز کشور از طریق فازهای پارس‌جنوبی تامین می شود، بیان کرد: هم اکنون عسلویه قطب اقتصادی و پایتخت انرژی ایران به شمار می‌رود.

وی از توسعه غیریکپارچه و نامتوازن پارس‌جنوبی به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی توسعه این میدان مشترک گازی یاد کرد و افزود: خردادماه سال جاری قرارداد تمامی فازهای باقیمانده پارس‌جنوبی به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی واگذار شد و بر این اساس در برنامه پنجم، توسعه این میدان مشترک به ماموریت اول صنعت نفت تبدیل شده است.

موسوی با اشاره به آغاز تدوین طرح جامع توسعه پایدار و یکپارچه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‌جنوبی بیان کرد: هدف از تدوین این برنامه، توسعه پایدار و یکپارچه و ارائه فعالیتها و خدمات پشتیبانی برای ساخت فازهای جدید پارس‌جنوبی و واحدهای پتروشیمی است.

به گفته وی برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه ژئوانرژی 37 پروژه با حجم سرمایه گذاری 9 هزار و 800 میلیارد ریال تعریف و ابلاغ شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعلام اینکه هم‌اکنون 215 میلیارد تومان از هزینه‌های این پروژه‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت تامین شده است، تاکید کرد: همچنین به منظور توسعه صنایع تبدیلی و پایین‌دستی پتروشیمی یک هزار و 500 هکتار زمین برای تحویل به سرمایه‌گذاران آماده شده است.