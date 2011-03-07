مساحت پارک های جنگلی مازندران 5000 هکتار افزایش یافت

عباسعلی نوبخت به مهر گفت: پارک جنگلی نور با سه هزار و 600 هکتار و وجود گونه های شاخص جنگلی یکی ازبزرگترین پارک های جنگلی درمنطقه خاورمیانه است.



وی افزود: تعداد پارک های جنگلی مازندران در حوزه این اداره کل در منطقه ساری اکنون به 12 پارک رسیده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه ساری، به کاهش قاچاق چوب در عرصه های جنگلی این منطقه اشاره کرد و گفت: با تقویت یگان های حفظت و حس مسولیت پذیری مردم از عرصه های جنگلی، قاچاق چوب از جنگل کاهش قابل قبولی داشته است.



نوبخت، با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 794هزارهکتارجنگل درحوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران درمنطقه ساری وجود دارد، تصریح کرد: سالانه یک میلیون و700هزارمترمکعب رویش جنگلی دراین منطقه وجود دارد که فقط بیش از 500 هزارهکتار مترمکعب آن توسط مجریان طرح های جنگلداری بهره برداری می شود.



وی اضافه کرد: هم اکنون رویش جنگل درمنطقه شمال سالانه حدود 5.2 مترمکعب است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه ساری ادامه داد: هم اکنون از کل وسعت 794هزارهکتاری جنگلهای این منطقه حدود 516 هزارهکتارآن تهیه طرح های جنگلداری شده است.

وی ادامه داد: حدود394 هزارهکتار از این سطح به مجریان طرح های جنگلداری برای بهره برداری های مجاز وحفظ وتوسعه این عرصه ها واگذارشده است.



وی با اشاره به اینکه مجریان طرح های جنگلداری فقط یک بیستم عرصه های منابع طبیعی در این حوزه بهره برداری می کنند، خاطرنشان کرد: مجریان طرح های جنگلداری تعهد دارند پس از بهره برداری اصولی از جنگل نبست به مدیریت در احیای آن اقدام کنند.