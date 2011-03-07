برنامه جامع خانواده پایدار در خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان ضمن تأیید تصویب برنامه جامع خانواده پایدار که توسط سازمان ملی جوانان و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی تدوین شده، اظهار داشت: تمام ناهنجاری های اجتماعی از خانواده هایی که بنیان آن را سست می کنند و ضروری است تمام نهادهای فرهنگی برای تحکیم بنیان خانواده برنامه ریزی کنند.

وی افزود: برنامه ریزی در جهت ازدواج آسان، آگاهانه و بهنگام از جمله اولویت هایی است که باید توسط تمامی دستگاه های فرهنگی اقدام شود و منحصر به سازمان ملی جوانان نیست.

استاندار خراسان رضوی گفت: باید شرایط ازدواج آسان را در جامعه فراهم کرد و از پرداختن به تجملات که باعث تحمیل هزینه های اضافی به خانواده هاست جلوگیری کرد.

صلاحی تصریح کرد: هرچه ازدواج آگاهانه تر صورت پذیرد آسانتر خواهد بود که این موضوع باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ترویج ازدواج آسان در بین جوانان و خانواده ها باید برای پایداری پیوندهای ازدواج نیز بیش از پیش برنامه ریزی شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: فرهنگ استفاده از مشاور قبل، حین و بعداز ازدواج باید در بین خانواده ها نهادینه شود و زوج های جوان از این ظرفیت استفاده کنند.

سیدهادی طالبیان مدیرکل امور جوانان استان خراسان رضوی نیز در این جلسه هدف کلان برنامه جامع خانواده پایدار را تسهیل، ساماندهی، زمینه سازی و حمایت از شکل گیری خانواده پایدار دانست و گفت: این برنامه متشکل از هفت برنامه اصلی شامل اطلاع رسانی، حساس سازی و آموزش عمومی، راهنمایی و مشاوره، آموزش تخصصی و هدفمند، آموزش عمومی، حمایت اقتصادی و مداخله در بحران و هماهنگی بین دستگاه ها می باشد.

وی افزود: جامعه هدف این برنامه شامل چهار گروه جوانان، زوج های جوان، خانواده ها و گروه های مرجع می باشد.

مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی اظهار داشت: ساختار اجرایی این برنامه در چهار سطح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت طراحی شده است و چشم انداز آن تا سال 94 دیده شده که هر سال اصلاحات لازم در برنامه ها منابع و جامعه هدف صورت می پذیرد.

گفتنی است، این برنامه جامع حاصل تلاش چهار و نیم ماهه 9 نفر از اساتید برجسته استانی و کشوری با دو هزار و 708 نفر ساعت فعالیت بوده است.