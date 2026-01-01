مراسم ازدواج آسان ۲۳ زوج جوان در چاه‌ مبارک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار پنجشنبه شب در مراسم ازدواج آسان ۲۳ زوج جوان در شهر چاه مبارک با تبریک آغاز زندگی مشترک این زوج‌ها اظهار کرد: دولت چهاردهم در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از جوانان، تلاش‌های گسترده‌ای را در شهرستان عسلویه در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر نقش بنیادین خانواده در جامعه افزود: اگر نهاد خانواده شکل نگیرد، سایر نهادهای اجتماعی نیز نمی‌توانند به درستی شکل بگیرند و استحکام پیدا کنند؛ از این رو حمایت از ازدواج جوانان، سرمایه گذاری برای آینده جامعه است.

فرماندار عسلویه بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و خیرین در تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین مراسم‌هایی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب ترویج فرهنگ ساده زیستی و تقویت بنیان خانواده در جامعه می‌شود.

پاسلار در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار این برنامه‌ها و حمایت‌های هدفمند، زمینه ازدواج آسان برای تعداد بیشتری از جوانان شهرستان عسلویه فراهم شود و شاهد افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده باشیم.