سیطره انقلابیون بر 90 درصد خاک لیبی/ تهدید سیف الاسلام به ادامه کشتار

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه های الجزیره و العربیه گزارش دادند که نود درصد خاک لیبی در اختیار انقلابیون است. این منابع همچنین از کشته شدن سه نفر در حملات مزدوران قذافی در راس لانوف، حمله شدیدترین گردانهای قذافی به شهر الزاویه، هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی تک تیراندازان رژیم لیبی در مصراته خبر دادند.

این منابع افزودند : انقلابیون از راس لانوف به سوی منطقه بن جواد در حرکت هستند.



الجزیره از درگیریهای شدید میان انقلابیون لیبی و گردانهای قذافی برای سیطره بر شهرهای شرق و غرب طرابلس پایتخت این کشور خبر داده است.



خبر دیگر اینکه سیف الاسلام فرزند قذافی تهدید کرده است که لیبی به سومالی منطقه مدیترانه تبدیل خواهد شد.



فرزند دیکتاتور لیبی گفته است او و پدرش هرگز قدرت را رها نخواهند کرد و به سرکوب انقلابیون ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر ناتو حملات غیرنظامیان را جنایات جنگی دانست و ژاپن اعلام کرد که مجازات علیه لیبی شامل توقیف دارایی ها و قطع کمکها به قذافی اعمال می کند.