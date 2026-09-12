به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی در عراق در بیانیهای اتهام مطرح شده علیه مقاومت عراق درباره هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان را رد و تاکید کرد: از شتابزدگی دولت عراق در پذیرش این ادعاها بدون استناد به شواهد معتبر یا انجام تحقیقات ملموس ابراز تعجب میکنیم.
مقاومت اسلامی در عراق امروز شنبه در بیانیهای اعلام کرد: در حالی که پیروزیهای میدانی مستمر مردم مقاوم یمن در برابر نیروهای عربستانی و مزدوران آنها را تبریک میگوییم، تأکید میکنیم که اتهام مطرح شده علیه مقاومت عراق درباره هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان در روز جمعه گذشته، (افتخاری است که ما مدعی آن نیستیم)؛ در عین حال ، از شتابزدگی دولت عراق در پذیرش این ادعاها بدون استناد به شواهد معتبر یا انجام تحقیقات ملموس ابراز تعجب میکنیم.
مقاومت اسلامی در عراق اعلام کرد: تکرار سیاست اتهامزنی و منحرف کردن افکار عمومی، چیزی جز تلاشی ناکام برای پوشاندن شکستهای پیدرپی نیروهای سعودی و ابزارهایش به دست فرزندان یمن با غیرت نیست.
در بیانیه مقاومت اسلامی در عراق آمده است: ما ضمن تجدید تأکید بر موضع ثابت مقاومت عراق در حمایت از مردم مظلوم و محاصرهشده یمن که بیش از یک دهه تحت محاصره رژیم عربستان قرار دارند، درباره گرفتار شدن در دام طرحهای خبیثانه صهیونیستی ـ آمریکایی که در تلاش برای کشاندن عراق به بحرانهایی هستند که تنها به سود دشمنان این کشور است، هشدار میدهیم.
مقاومت اسلامی در عراق اعلام کرد: در پایان، آمادگی خود را برای مشارکت در هرگونه کمیته حقیقت یاب دولتی با هدف کشف حقیقت به جای پیروی و دنباله روی از روایتهای مشکوک اعلام میکنیم.
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