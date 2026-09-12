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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

شناسایی نقاط بحرانی بارندگی در شادگان با جدیت دنبال شود

شناسایی نقاط بحرانی بارندگی در شادگان با جدیت دنبال شود

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها برای بارندگی‌های پیش رو آماده باشند، گفت: شناسایی نقاط بحرانی بارندگی در شادگان با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر امروز شنبه در جمع مسئولان شهری اظهار کرد: مدیریت بحران، تنها وظیفه یک نهاد یا دستگاه خاص نیست، بلکه مسئولیتی است که تمام ارکان جامعه در آن نقش دارند.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از ورود به فصل پاییز و زمستان، افزود: باید با احصای مخاطرات پیش‌رو و استفاده از تجربیات گذشته، سطح آمادگی شهرستان شادگان به‌صورت دقیق بررسی و نقاط ضعف و اقدامات مورد نیاز شناسایی شود.

سرپرست فرمانداری شادگان بیان کرد: مطالعه دقیق و آشنایی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران با قوانین و دستورالعمل‌های موجود، امری ضروری است.

وی بیان کرد: آمادگی‌ها باید به صورت مستمر تقویت شود تا در شرایط بحرانی، بتوانیم تصمیمات درست و مؤثر اتخاذ کنیم.

عفری گفت: اعضا ستاد بحران شهرستان شادگان اقدامات پیشگیرانه قبل از بحران را انجام دهد و نقاط حادثه‌خیز و آسیب‌زا را شناسایی و اعلام کنند.

کد مطلب 6944816

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    نظرات

    • مریم از اهواز IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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      منتظر کی هستید بلند شید وشادگان تمیز کنید تا فاضلاب ها تمیز شوند وآب گرفتگی پیش نیاید.

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