کشف محموله میلیاردی لاستیک سواری قاچاق در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد در حین گشت زنی و کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور تعداد۴۸ حلقه انواع لاستیک خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه کارشناسان امر ارزش تقریبی این محموله را ۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند، با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل قاچاق از شهروندان خواست ، موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و هرگونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.