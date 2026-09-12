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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

کشف محموله میلیاردی لاستیک سواری قاچاق در مراغه

کشف محموله میلیاردی لاستیک سواری قاچاق در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از کشف محموله انواع لاستیک خارجی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد در حین گشت زنی و کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور تعداد۴۸ حلقه انواع لاستیک خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه کارشناسان امر ارزش تقریبی این محموله را ۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند، با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل قاچاق از شهروندان خواست ، موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و هرگونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

کد مطلب 6944748

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