به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی ظهر شنبه در دیدار با نمایندگان بیمه مرکزی که با هدف بررسی روند جبران خسارت‌های ناشی از حادثه تانکر سوخت پلیس راه سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این حادثه تلخ و ناگوار بود و در نخستین ساعات، عملیات امدادرسانی و نجات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام عملیات امداد و نجات، بررسی علت حادثه آغاز شد و این موضوع همچنان در حال پیگیری است تا ابعاد مختلف حادثه مشخص و زمینه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی فراهم شود.

پیگیری رئیس‌جمهور و مسئولان برای رسیدگی به حادثه

استاندار کردستان با اشاره به پیگیری مسئولان ارشد کشور پس از وقوع این حادثه گفت: از همان ساعات اولیه، رئیس‌جمهور پیام تسلیت صادر و دستور رسیدگی به موضوع را ابلاغ کرد و معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور نیز از طریق تماس‌های تلفنی در جریان روند رسیدگی قرار گرفتند.

لهونی ادامه داد: در همین راستا، امروز نیز جلسه‌ای با نمایندگان بیمه آسیا برگزار شد تا روند پرداخت خسارت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و خانواده‌های جان‌باختگان و افرادی که خودروهای آنها در این حادثه آسیب دیده است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق خود دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: موضوع پرداخت خسارت‌ها با معاون اول رئیس‌جمهور نیز مطرح شده و بر تسریع در رسیدگی به وضعیت خانواده‌های حادثه‌دیدگان تأکید شده است.

پرداخت دیه جان‌باختگان و خسارت خودروها

استاندار کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی بیمه آسیا گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با مسئولان استان، مبلغ مربوط به دیه متوفیان امروز به حساب دادگستری واریز شده است.

وی افزود: در بخش خسارت خودروها نیز کارشناسی‌ها در حال انجام است و پس از نهایی شدن میزان خسارت، پرداخت‌ها انجام خواهد شد.

لهونی با بیان اینکه خسارت خودروهای آسیب‌دیده نیز در حال بررسی است، گفت: تلاش می‌شود این بخش نیز براساس اعلام بیمه آسیا، حداکثر تا دوشنبه تعیین تکلیف و پرداخت خسارت خودروهای خسارت‌دیده انجام شود.

حمایت ویژه از خانواده جان‌باختگان

استاندار کردستان همچنین بر ضرورت حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان این حادثه تأکید کرد و گفت: موضوع حمایت از خانواده‌های متوفیان تنها به پرداخت بیمه محدود نمی‌شود و جلسه‌ای ویژه برای بررسی مشکلات این خانواده‌ها خارج از بحث بیمه برگزار خواهد شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم از همه ظرفیت‌های استان برای کمک به خانواده بازماندگان استفاده کنیم و در خصوص مجروحان نیز حمایت‌های لازم برای تکمیل روند درمان و رسیدگی به وضعیت آنها انجام شود.

لهونی همچنین با اشاره به جان‌باختن تعدادی از نیروهای سازمان همیاری شهرداری‌های استان در این حادثه اظهار کرد: تأکید شده است برای هر یک از کارکنان سازمان همیاری که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، یکی از اعضای خانواده آنان به‌کارگیری شود تا خانواده این افراد از نظر اشتغال نیز مورد حمایت قرار گیرد.

فاصله راه‌های کردستان با میانگین کشوری

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت راه‌های استان اشاره کرد و گفت: راه‌های کردستان همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد و اگرچه طی سال‌های گذشته اقداماتی برای ارتقای وضعیت راه‌ها انجام شده، اما برای رسیدن به شرایط استاندارد نیازمند تداوم این اقدامات هستیم.

وی با اشاره به پروژه کنارگذر سنندج افزود: این پروژه یکی از قطعات مهم کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته و امسال اعتبار آن به ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

لهونی ادامه داد: در بخش‌های مختلف کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور کارگاه‌های متعددی فعال است و پروژه‌های راهسازی دیگری نیز در استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه کنارگذر سنندج حدود ۲۶ کیلومتر طول دارد، گفت: این پروژه به صورت جدی پیگیری شده و مذاکرات لازم برای آغاز عملیات اجرایی آن انجام شده است.

استاندار کردستان اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای پروژه کنارگذر سنندج اختصاص پیدا کند تا عملیات اجرایی آن آغاز شود، هرچند اجرای چنین پروژه‌ای زمان‌بر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار پیگیری پروژه‌های کریدور و کنارگذر سنندج، موضوع دوبانده‌سازی راه‌های استان نیز با سازمان راهداری دنبال می‌شود تا به تدریج شرایط راه‌های کردستان به استانداردهای مطلوب نزدیک شود.