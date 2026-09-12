برتری نمایندگان پدل ایران در FIP برنز تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه رقابت‌های پدل FIP برنز تایلند تیم ایران با ترکیب آریا روغنی و حامی گلستان با نتایج شش بر صفر و ۶ بر یک تیمی از اندونزی و مجارستان را شکست دادند تا در دیدار دوم خود تیمی از اسپانیا را پیش رو داشته باشند.



گفتنی است تیم‌های پدل مردان و زنان ایران برای نخستین‌بار در بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان خواهند رفت که بر این اساس آریا روغنی، حامی گلستان، امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در تیم مردان و صحابه فرد، زهرا کهریزی، ندا محمدتقی پور و صبا نجفی در تیم زنان تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم بر عهده داریوش صابر است.