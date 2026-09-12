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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

برتری نمایندگان پدل ایران در FIP برنز تایلند

برتری نمایندگان پدل ایران در FIP برنز تایلند

رقابت‌های پدل FIP برنز تایلند با برتری نمایندگان کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه رقابت‌های پدل FIP برنز تایلند تیم ایران با ترکیب آریا روغنی و حامی گلستان با نتایج شش بر صفر و ۶ بر یک تیمی از اندونزی و مجارستان را شکست دادند تا در دیدار دوم خود تیمی از اسپانیا را پیش رو داشته باشند.

گفتنی است تیم‌های پدل مردان و زنان ایران برای نخستین‌بار در بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان خواهند رفت که بر این اساس آریا روغنی، حامی گلستان، امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در تیم مردان و صحابه فرد، زهرا کهریزی، ندا محمدتقی پور و صبا نجفی در تیم زنان تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم بر عهده داریوش صابر است.

کد مطلب 6944768

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