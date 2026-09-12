به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر شنبه در جمع فعالان حوزه پوشاک، کیف و کفش با اشاره به آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی این شهرک اظهار کرد: راهاندازی شهرک تخصصی پوشاک، نقطه عطفی در اقتصاد صنعتی استان به شمار میرود که با هدف ارتقای مزیتهای رقابتی، تکمیل حلقههای مفقوده تولید و توسعه صادرات پایهگذاری شده است.
وی افزود: استقرار واحدهای مختلف این صنعت در یک مجموعه تخصصی، امکان بهرهگیری از زیرساختها و خدمات مشترک را فراهم میکند و میتواند هزینههای تولید و سرمایهگذاری را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد.
تجمیع زنجیره تولید؛ از مواد اولیه تا بازارهای صادراتی
استاندار اصفهان با اشاره به کاهش هزینههای سرمایهگذاری اولیه به عنوان یکی از مزیتهای اصلی این شهرک گفت: آمادهسازی بسترها، واگذاری زمین مهیا و برخورداری از زیرساختهای صنعتی، سرمایهگذاران را از صرف هزینههای سنگین برای ایجاد زیرساختهای اختصاصی بینیاز میکند و امکان استفاده مؤثر از خدمات و تأسیسات مشترک را فراهم خواهد ساخت.
جمالینژاد تصریح کرد: دسترسی متمرکز به حلقههای زنجیره تأمین، از دیگر مزیتهای این طرح است؛ بهگونهای که تولیدکنندگان میتوانند در کنار واحدهای تأمینکننده پارچه، نخ، زیپ، دکمه و یراقآلات و همچنین خدماتی مانند چاپ، گلدوزی، برش، دوخت، شستوشو و تکمیل فعالیت کنند.
وی ادامه داد: هدفگذاری اصلی، شکلگیری چرخهای منسجم از تأمین مواد اولیه، طراحی، برش، دوخت و تکمیل تا بستهبندی، انبارش، توزیع و صادرات در این مجموعه صنعتی است؛ موضوعی که میتواند زمان تولید و هزینه جابهجایی مواد اولیه و محصولات نیمهساخته را کاهش دهد.
استاندار اصفهان همچنین به ظرفیت ایجاد انبارهای مشترک و ساماندهی شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: کاهش مسافت حملونقل، ایجاد انبارهای مشترک و تمرکز خدمات لجستیکی، جریان انتقال مواد و محصولات نهایی را روانتر و اقتصادیتر میکند.
وی افزود: تمرکز فعالان این حوزه در یک شهرک تخصصی، زمینه دسترسی آسانتر به نیروی انسانی ماهر و آموزشهای تخصصی را نیز فراهم میکند و میتواند هزینه جذب و آموزش نیروهای جدید را برای بنگاهها کاهش دهد.
خدمات مشترک و برندسازی پشتوانه رقابتپذیری صنعت پوشاک است
جمالینژاد با تشریح دیگر ظرفیتهای پیشبینیشده در شهرک صنعتی تخصصی پوشاک خاطرنشان کرد: امکانات مشترکی مانند آزمایشگاههای کنترل کیفیت، مراکز طراحی و توسعه محصول، خدمات مشاوره صنعتی، مراکز تعمیر و نگهداری ماشینآلات، انبارهای تخصصی مواد اولیه و خطوط متمرکز بستهبندی و لجستیک، از جمله خدماتی است که میتواند در این مجموعه ایجاد شود.
وی افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده را از نتایج همجواری واحدهای تولیدی و خدماتی دانست و گفت: قرارگیری حلقههای مکمل در کنار یکدیگر، سرعت تبادل مواد، فرآیند سفارشدهی و دسترسی به خدمات فنی را افزایش میدهد و در نهایت به رقابتیتر شدن قیمت محصولات برای مصرفکننده کمک میکند.
استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت برندسازی و بازاریابی یکپارچه افزود: تمرکز این اکوسیستم صنعتی میتواند بستر ایجاد برند یا هویت تجاری مشترک را فراهم کند تا صنعت پوشاک اصفهان با انسجام بیشتر در بازارهای ملی و بینالمللی حضور یابد.
جمالینژاد همچنین توسعه صادرات را از اهداف مهم این طرح برشمرد و گفت: با تجمیع تولیدکنندگان و ایجاد زیرساختهایی مانند دفتر مشترک صادرات، نمایشگاه دائمی، مرکز تجارت و فروش بینالمللی، پایانههای بستهبندی و انبارهای ویژه صادراتی، ظرفیت صادراتی صنعت پوشاک استان تقویت خواهد شد.
وی تأکید کرد: مهمترین دستاورد راهبردی این پروژه، تکمیل و شکوفایی خوشه صنعتی پوشاک است؛ زنجیرهای که با مشارکت تولیدکنندگان، تأمینکنندگان، ارائهدهندگان خدمات فنی، مراکز آموزشی و دانشگاهی و شرکتهای بازرگانی میتواند به کاهش هزینههای تولید و لجستیک، ارتقای بهرهوری، افزایش رقابتپذیری و گسترش پایدار بازارهای داخلی و صادراتی منجر شود.
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