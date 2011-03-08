اگر آیت الله مهدوی کنی کاندیدا شوند من هم حمایت می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی افتتاحیه این مجلس، با بیان اینکه از مدتی پیش جنجال زیادی بر سر ریاست مجلس خبرگان رهبری آغاز شده که بسیار مضر است، گفت: من وقتی از این ناحیه احساس خطر کردم و دیدم می توانم مسئله را حل کنم به آیت الله امامی کاشانی گفتم که از طرف من پیش آیت الله مهدوی برود و اعلام کند اگر ایشان کاندید می شوند من از ایشان حمایت می کنم.

وی افزود: 2 سال پیش هم برای ریاست خبرگان من از ایشان درخواست کردم تا نامزد شوند و من هم حمایتشان کنم.

هاشمی رفسنجانی در ادامه اظهار داشت: ایشان اوایل گفته بودند که سن و سال و کسالت این اجازه را به من نمی دهد ولی من در جواب گفته بودم که این هم سابقه دارد و آیت الله مشکینی هم دخالت زیادی در امور نمی کردند ولی در نهایت جواب روشنی از طرف آیت الله مهدوی نرسید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: امروز هم اگر آیت الله مهدوی تشریف بیاورند و رسما کاندید شوند من از ایشان حمایت می کنم و اگر کسی دیگر هم بیاید من همراهی می کنم.

تا پایان سخنان هاشمی رفسنجانی آیت الله مهدوی کنی در مجلس خبرگان حضور پیدا نکرد.