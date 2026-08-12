به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهبخش به مناسب ۱۷ مرداد روز خبرنگار باحضور در دفتر خبرگزاری مهر ضمن تبریک به خبرنگاران این خبرگزاری، با تأکید بر اینکه سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی در صنعت شیلات اردبیل خواهد بود، اظهار کرد: در هفتهٔ دولت (که از دو هفته دیگر آغاز میشود)، ۲۷ طرح شیلاتی با سرمایهگذاری بیش از یک و نیم همت، در قالب افتتاح و کلنگزنی به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی از کلنگزنی اولین شهرک تخصصی شیلات در زمینه ماهیان زینتی، زالو، میکروجلبک و گردشگری خبر داد و افزود: این پروژه با حمایت فرماندار اردبیل، مسئولان استانی و شخص استاندار محقق شده است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل همچنین به بهرهبرداری از نخستین مجتمع مکانیزه مداربسته و سرپوشیده پرورش ماهیان سردآبی اشاره کرد و افزود: فاز نخست این طرح در هفته دولت افتتاح، و فاز دوم آن کلنگزنی خواهد شد. همچنین یک واحد فرآوری، انجماد و بستهبندی آبزیان در شهرستان رزه به مرحلهٔ نهایی رسیده و آماده بهرهبرداری است.
الهبخش با اعلام خبر خوش استحصال نخستین محموله خاویار در شهرستان مشگینشهر، این موفقیت را نشانهٔ ظرفیتهای بینظیر شیلاتی استان دانست و خاطرنشان کرد: مطالعات جامعی بر روی منابع آبی استان انجام شده که نتیجه آن جذب سرمایهگذار و کلنگزنی دو پروژه خاویاری در شهرستانهای خلخال و کوثر خواهد بود.
وی در ادامه از رهاسازی گسترده بچهماهیان در منابع آبی استان طی ماههای آینده خبر داد و گفت: این اقدام، ذخایر آبزیان را افزایش داده و پس از دوره پرورش (حدود ۲.۵ سال)، برداشت از منابع آبی رشد چشمگیری خواهد داشت.
الهبخش در پایان ابراز امیدواری کرد که این طرحها، گامی مؤثر در جهت اشتغالزایی جوانان استان و ایجاد ارزش افزوده پایدار از طریق تولید و تجارت آبزیان باشد.
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