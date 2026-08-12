خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز خیابان‌های یاسوج رنگ و بوی دیگری داشت، پرچم‌های سیاه و سرخ در میان جمعیت به حرکت درآمده بود و صدای نوحه و مرثیه، در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع)، فضای شهر را آکنده از حزن و ارادت کرده بود.

از کودکانی که دست در دست پدر و مادر خود در دسته عزاداری حرکت می‌کردند تا پیرمردان و پیرزنانی که با تکیه بر عصا خود را به جمع عزاداران رسانده بودند، همه آمده بودند؛ زن و مرد، پیر و جوان و حتی نوجوانانی که پرچم‌های عزاداری را در دست گرفته بودند.

در یاسوج، این مراسم از میدان امام حسین(ع) تا مسجد صاحب‌الزمان(عج) برگزار شد و خیابان‌های مسیر، شاهد حضور گسترده مردم در عزای خاندان پیامبر(ص) بود.

گرمای تابستان حریف ارادت مردم نشد

آفتاب بر خیابان‌های شهر می‌تابید و گرمای هوا سنگین بود، اما صف‌های عزاداران آرام‌آرام شکل می‌گرفت. پرچم‌ها در دست مردم به اهتزاز درآمده بود و نوای نوحه‌خوانان، جمعیت را همراه می‌کرد.

برخی شرکت‌کنندگان با لباس مشکی و برخی با پرچم‌های سرخ و سیاه، در کنار یکدیگر حرکت می‌کردند؛ صحنه‌ای که نشان می‌داد برای مردم این دیار، عزاداری تنها یک مراسم مناسبتی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت دینی آنان است.

کودکان در کنار بزرگ‌ترها، نوجوانان در میان دسته‌های عزاداری و خانواده‌هایی که دوشادوش یکدیگر حرکت می‌کردند، تصویری از حضور نسل‌های مختلف مردم در این مراسم رقم زده بود.

«حسین» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز آمده‌ایم تا بگوییم محبت اهل‌بیت(ع) فقط در حرف نیست و مردم همچنان پای اعتقادات و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی افزود: گرمای هوا مهم نیست؛ وقتی پای امام حسن مجتبی(ع) و پیامبر اسلام(ص) در میان باشد، مردم با دل و جان در مراسم حضور پیدا می‌کنند.

پرچم‌های خون‌خواهی در دست عزاداران

در میان جمعیت، پرچم‌های سرخ با مضمون خون‌خواهی و پرچم‌های سیاه عزاداری جلوه ویژه‌ای داشتند؛ پرچم‌هایی که در میان دست‌های مردم به حرکت درآمده و فضای مراسم را به صحنه‌ای از اعلام ارادت به اهل‌بیت(ع) تبدیل کرده بود.

«رضا»، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان، با اشاره به حضور خود در مراسم گفت: امام حسن(ع) مظلومانه به شهادت رسید و مردم امروز با حضور خود نشان می‌دهند که راه و مکتب اهل‌بیت(ع) همچنان زنده است.

او ادامه داد: حضور ما فقط برای عزاداری نیست؛ آمده‌ایم تا بگوییم در برابر ظلم و دشمنی نیز وحدت داریم و از کشورمان و نیروهای مسلح که برای امنیت مردم تلاش می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

از کودک خردسال تا پیرمرد سالخورده

یکی از جلوه‌های قابل توجه این مراسم، حضور خانواده‌ها بود؛ پدرانی که دست کودکان خود را گرفته بودند، مادرانی که همراه فرزندانشان در صف عزاداران حرکت می‌کردند و سالمندانی که با وجود گرمای هوا خود را به مراسم رسانده بودند.

کودکی که پرچم کوچکی در دست داشت، در کنار پدرش قدم برمی‌داشت و با نگاه کودکانه خود به جمعیت خیره شده بود. کمی آن‌سوتر، پیرمردی سالخورده با چهره‌ای آفتاب‌خورده، آرام و با ذکر صلوات مسیر را طی می‌کرد.

«کربلایی محمد»، یکی از سالمندان حاضر در مراسم، گفت: ما از کودکی با نام پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) بزرگ شده‌ایم و امروز وظیفه داریم این محبت را به نسل جوان منتقل کنیم.

وی افزود: اگر امروز جوانان و کودکان ما در کنار بزرگ‌ترها در مراسم عزاداری حضور دارند، یعنی این فرهنگ هنوز زنده است و به نسل‌های بعد منتقل خواهد شد.

عزاداری برای امامی که مظلومانه به شهادت رسید

امام حسن مجتبی(ع) در میان شیعیان به کریم اهل‌بیت(ع) شناخته می‌شود؛ امامی که زندگی‌اش سرشار از صبر، کرامت و دفاع از ارزش‌های اسلام بود و سرانجام مظلومانه به شهادت رسید.

مداحان در طول مسیر با ذکر مصیبت اهل‌بیت(ع)، از غربت و مظلومیت امام حسن(ع) گفتند و مردم نیز با سینه‌زنی و ذکر صلوات، در سوگ سبط اکبر پیامبر اسلام(ص) اشک ماتم ریختند.

در بخشی از مسیر، صدای «لبیک یا رسول‌الله» و «لبیک یا حسن» در میان جمعیت طنین‌انداز شد و عزاداران با برافراشتن پرچم‌های عزاداری، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) نشان دادند.

«آمده‌ایم تا بگوییم تنها نیستیم»

«مهدی»، جوان دیگری که در این مراسم حضور داشت، درباره دلیل شرکت خود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: حضور امروز ما پیام روشنی دارد؛ اینکه مردم به ارزش‌های دینی و ملی خود وفادار هستند.

وی گفت: امام حسن(ع) برای دفاع از اسلام و حفظ امت اسلامی صبر و فداکاری کرد و امروز هم ما باید در حفظ وحدت و امنیت کشورمان مسئولیت‌پذیر باشیم.

این جوان افزود: حمایت از نیروهای مسلح، حمایت از امنیت کشور و مردم است و ما دوست داریم این پیام از زبان جوانان هم شنیده شود.

زن و مرد، یک صدا در سوگ اهل‌بیت(ع)

در حاشیه مسیر، زنان نیز حضوری پررنگ داشتند؛ مادرانی که کودکان خود را همراه آورده بودند و دختران و نوجوانانی که در کنار خانواده در مراسم شرکت کرده بودند.

«زهرا»، یکی از بانوان حاضر در مراسم، اظهار کرد: برای ما مهم است که فرزندانمان با فرهنگ اهل‌بیت(ع) آشنا شوند. حضور خانوادگی در چنین مراسمی بهترین آموزش عملی برای نسل آینده است.

وی گفت: امروز همه آمده‌اند؛ پیر و جوان و کودک، زن و مرد، تا بگویند محبت پیامبر(ص) و امام حسن(ع) در دل مردم زنده است.

یاسوج؛ از میدان امام حسین(ع) تا مسجد صاحب‌الزمان(عج)

مسیر میدان امام حسین(ع) تا مسجد صاحب‌الزمان(عج) امروز شاهد حرکت دسته‌های عزاداری بود؛ دسته‌هایی که در میان پرچم‌های سیاه و سرخ، نوای نوحه و ذکر اهل‌بیت(ع)، مسیر را طی کردند.

هرچه جمعیت به مسجد صاحب‌الزمان(عج) نزدیک‌تر می‌شد، بر تراکم عزاداران افزوده می‌شد و مردم در کنار یکدیگر به عزاداری پرداختند.

در این میان، حضور نیروهای خدمت‌رسان و عوامل انتظامی نیز برای نظم‌بخشی به مسیر و تسهیل رفت‌وآمد مردم قابل مشاهده بود.

یک پیام مشترک؛ عشق به اهل‌بیت و ایران

مراسم امسال در حالی برگزار شد که گرمای هوا نیز نتوانست از حضور مردم بکاهد. پرچم‌های عزاداری بر فراز جمعیت به اهتزاز درآمد و صدای مرثیه‌خوانی در خیابان‌های یاسوج پیچید.

«علی» یکی از جوانان حاضر در مراسم نیز گفت: ما به عشق امام حسن(ع) آمده‌ایم و در کنار عزاداری، می‌خواهیم بگوییم مردم در مسائل مهم کشور نیز کنار هم هستند.

وی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور آسان به دست نیامده و نیروهای مسلح برای حفظ آن تلاش می‌کنند؛ بنابراین حمایت از کشور و نیروهای مسلح را بخشی از وظیفه خود می‌دانیم.

پایان یک مراسم و تداوم یک فرهنگ

با رسیدن دسته‌های عزاداری به مسجد صاحب‌الزمان(عج)، مراسم وارد بخش پایانی خود شد، اما برای مردمی که ساعت‌ها در گرمای تابستان قدم زده بودند، پایان مراسم به معنای پایان ارادت نبود.

پرچم‌ها همچنان در دست مردم بود، صدای نوحه از میان جمعیت شنیده می‌شد و خانواده‌ها در کنار یکدیگر مسیر بازگشت را طی می‌کردند.

امروز یاسوج تنها شاهد یک مراسم عزاداری نبود؛ خیابان‌های شهر صحنه حضور نسلی بود که از کودک تا سالمند، زن و مرد و پیر و جوان، در کنار یکدیگر آمدند تا در سوگ رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) عزاداری کنند و بار دیگر بر پیوند خود با اهل‌بیت(ع)، وحدت ملی، حفظ امنیت کشور و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کنند.

گرمای تابستان نتوانست این جمعیت را متوقف کند؛ چرا که برای آنان، مسیر عشق به اهل‌بیت(ع) با دمای هوا سنجیده نمی‌شود.