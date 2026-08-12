به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی کشور اسامی ورزشکاران دعوتشده به اردوهای انتخابی و آمادگی تیمهای ملی ورزشهای ذهنی را در بخش بانوان و آقایان اعلام کرد که در این میان نام دو ورزشکار از استان کردستان نیز به چشم میخورد.
بر اساس اعلام فدراسیون، سیدزانیار هاشمی به عنوان نماینده کردستان در رشته «گو» به اردوی انتخابی و آمادگی تیم ملی این رشته دعوت شده است.
حضور نماینده کردستان در بخش بانوان
در بخش بانوان نیز فاطمه مرشهای از کردستان با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی رشته «مورابارا با» در مجموعه ورزشهای ذهنی دعوت شده است.
این دو ورزشکار کردستانی پس از قرار گرفتن در فهرست نفرات منتخب، فرصت دارند در جریان این اردو توانمندیهای خود را به کادر فنی تیمهای ملی نشان دهند و برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی به رقابت بپردازند.
برگزاری آنلاین اردوی ملی
اردوی تیمهای ملی ورزشهای ذهنی فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی کشور از ۲۰ مردادماه آغاز شده و تا ۲۳ مرداد ادامه خواهد داشت.
این اردو به صورت برخط برگزار میشود و ورزشکاران دعوتشده در رشتههای مختلف زیرمجموعه ورزشهای ذهنی، برنامههای تعیینشده از سوی کادر فنی را دنبال خواهند کرد.
دعوت دو ورزشکار کردستانی به این مرحله از اردوهای تیم ملی، نشاندهنده حضور ورزشکاران استان در رشتههای جدید و کمتر شناختهشده ورزشهای ذهنی و ظرفیت موجود در این بخش است.
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