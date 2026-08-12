سرنگونی ۵۰۲ پهپاد اوکراینی به دست روسها طی ساعات گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۵۰۲ پهپاد اوکراینی را بر فراز هشت منطقه روسیه و آب‌های دریای سیاه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین به هدف قرار گرفتن زیرساخت های بنادر و کشتی هایی که در خدمت ارتش اوکراین هستند، اشاره شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار گرفتن انبار سوخت در بندر اودسا خبر داد که سوخت مورد نیاز نیروهای اوکراینی را تامین می کرد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.