گناوه در سوگ پیامبر رحمت(ص) و کریم اهل بیت(ع) غرق ماتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز رحلت جانگداز پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر آن حضرت، امام حسن مجتبی (ع) و در آستانه سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا (ع)، مردم ولایتمدار و مؤمن شهرستان گناوه هم نوا با همه عاشقان و دلدادگان خاندان اهل بیت (ع) با برپایی آئینهای ویژه عزاداری به سوگ نشستند و اشک ماتم ریختند.
به این مناسبت، عاشقان و دلدادگان خاندان اهل بیت (ع) از شب گذشته و امروز با برپایی آئینهای ویژه در حسینیهها و مساجد و اماکن مقدس در شهرها و روستاهای استان به عزاداری پرداختند.
آئین ویژه سوگواری سالروز ارتحال جانگداز پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام صبح چهارشنبه در دفتر امام جمعه گناوه با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان برگزار شد.
حجتالاسلام محمد اسماعیل خورشیدی از روحانیون و اساتید حوزه در این مراسم معنوی با تسلیت این ایام اظهار کرد: شخصیت نورانی پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم به شکل ویژه مورد تکریم و تجلیل خداوند متعال قرار گرفته است و حتی در خطاب مستقیم نیز با تعابیری مانند «یا ایها النبی» و «یا ایها الرسول» مورد خطاب قرار گرفتهاند که نشاندهنده جایگاه والای ایشان است.
وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه حجرات افزود: قرآن کریم برای مؤمنان در برابر پیامبر اکرم(ص) وظایف مهمی تعیین کرده است که از جمله آنها سبقت نگرفتن از خدا و رسول خدا(ص)، رعایت ادب و احترام نسبت به پیامبر(ص) و توجه کامل به فرامین آن حضرت است.
احیای سنتهای نبوی، وظیفه امروز جامعه
حجت الاسلام خورشیدی با تأکید بر اینکه بزرگترین وظیفه امروز مسلمانان، احیای سنتهای نبوی است، بیان کرد: ممکن است ساعتها درباره فضائل، مقامات و ویژگیهای پیامبر اکرم(ص) سخن بگوییم، اما آنچه در زندگی امروز ما اثرگذار است این است که بدانیم پیامبر (ص) چه کرده و زندگی خود را با سیره عملی آن حضرت تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: در روایات و ادعیه نیز تأکید شده است که راه نجات انسان، حرکت در مسیر اهل بیت(ع) و فاصله نگرفتن از سیره آنان است؛ بنابراین محبت و ارادت به پیامبر و اهل بیت(ع) باید در رفتار و سبک زندگی ما نیز نمود داشته باشد.
وی گفت: مهمترین وظیفه امروز مؤمنان در برابر پیامبر اسلام(ص)، شناخت و احیای سنتها و سیره عملی آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی است.
وی یکی از نمونههای مهم سیره نبوی را توجه جدی پیامبر اسلام(ص) به حریم خانواده، عفت و غیرت دانست و گفت: پیامبر اکرم(ص) پیامبر رحمت و مهربانی بود، اما این به معنای بیتفاوتی در برابر تعرض به حریم جامعه و خانواده و غیرت و ناموس نبود.
حجتالاسلام افزود: در سیره پیامبر(ص)، در موضوع حریم خانواده و عفت عمومی، حساسیت جدی وجود داشت و این موضوع نشان میدهد که جامعه اسلامی باید در عین رعایت اخلاق و رحمت، نسبت به حفظ حریم خانواده و ارزشهای اخلاقی و عفاف و حجاب نیز مسئولیتپذیر باشد.
وی تصریح کرد: امروز نیز باید ضمن توجه به شرایط و مصالح جامعه، نسبت به حفظ ارزشهای اخلاقی و حریم خانواده و حفظ حجاب و عفاف حساس باشیم و اجازه ندهیم بیتفاوتی نسبت به این مسائل به آسیبهای اجتماعی گسترده منجر شود.
تسهیل ازدواج جوانان با الگوگیری از سیره پیامبر (ص)
وی با اشاره به ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: اگر قرار بود تجملات و تشریفات ملاک ازدواج باشد، هیچ عروسی شایستهتر از ازدواج حضرت زهرا(س) برای تجملات نبود، اما زندگی آن بزرگواران بر سادگی، ایمان و دوری از تشریفات بنا شد.
حجت الاسلام خورشیدی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) برای آغاز زندگی مشترک حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) بر تهیه نیازهای ضروری زندگی تأکید داشتند و این سیره باید الگویی برای جامعه امروز باشد.
وی با انتقاد از افزایش هزینههای ازدواج گفت: یکی از موانع مهم ازدواج جوانان، تجملات، هزینههای سنگین مراسم و توقعات غیرضروری است و اگر به دنبال احیای سنت پیامبر(ص) هستیم باید ازدواج را برای جوانان آسان کنیم.
وی یکی دیگر از سنتهای مهم پیامبر اکرم(ص) را شیوه برخورد با خانواده افراد داغدار عنوان کرد و گفت: در سیره پیامبر(ص)، هنگامی که فردی از دنیا میرفت، اطرافیان وظیفه داشتند برای خانواده مصیبتدیده غذا تهیه کنند، نه اینکه خانواده داغدار مجبور باشد برای جمعیت زیادی غذا فراهم کند.
وی با اشاره به شهادت جعفر طیار افزود: پس از شهادت جعفر، پیامبر اکرم(ص) به حضرت فاطمه زهرا(س) فرمودند برای خانواده جعفر غذا تهیه کنند؛ زیرا خانوادهای که داغ دیده است باید فرصت سوگواری و آرامش داشته باشد، نه اینکه درگیر پذیرایی از دیگران شود.
حجتالاسلام خورشیدی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد، هزینههای سنگین مراسمهای سوگواری به خانوادههای داغدار تحمیل میشود و این در حالی است که چنین رویهای با سنت پیامبر(ص) فاصله دارد و باید به سنت آن حضرت بازگشت.
نامگذاری فرزندان بر اساس سنت پیامبر(ص)
وی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) در تولد فرزندان ، نامگذاری صحیح فرزندان را از دیگر سنتهای مورد تأکید پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: پیامبر(ص) برای نامگذاری فرزندان اهمیت ویژهای قائل بودند و در روایات نیز بر انتخاب نامهای نیکو و دارای معنای ارزشمند تأکید شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت عقیقه برای نوزاد اظهار کرد: در سیره اسلامی برای تولد فرزند، مجموعهای از سنتها مورد توجه قرار گرفته است که عقیقه و توجه به نیازمندان از جمله آنهاست و باید تلاش کنیم این سنتها در جامعه احیا شود.
فرزندآوری از سنتهای مورد تأکید اسلام است
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم و روایات اسلامی درباره فرزندآوری بیان کرد: در فرهنگ اسلامی، فرزندآوری تنها یک موضوع فردی نیست، بلکه دارای آثار اجتماعی و برکات معنوی است و خانوادهها نباید به دلیل برخی نگرانیهای مادی، از اصل فرزندآوری غفلت کنند.
حجت الاسلام خورشیدی افزود: یکی از نکات مهم در آموزههای دینی این است که خداوند رزق انسان را تأمین میکند و گاهی انسان به برکت وجود فرزند، از رزقهایی بهرهمند میشود که پیش از آن برای او فراهم نبوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روزهای پایانی عمر شریف پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر(ص) در آخرین روزهای حیات مبارک خود نیز دغدغه هدایت امت و آینده جامعه اسلامی را داشتند و حتی در آن شرایط، بر هدایت مردم و جلوگیری از انحراف امت تأکید فرمودند.
وی با بیان اینکه رحلت پیامبر اکرم(ص) یکی از مظلومانهترین مقاطع تاریخ اسلام است، افزود: امروز باید در کنار عزاداری برای پیامبر(ص)، سیره آن حضرت را نیز در زندگی خود زنده کنیم؛ چرا که بهترین عرض ارادت به پیامبر، عمل به آموزههای ایشان است.
حجتالاسلام خورشیدی با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای احیای سنتهای پیامبر اکرم(ص) ،خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم جامعهای سالم، خانوادههایی پایدار و نسلی مؤمن و صالح داشته باشیم، باید به سنتهای نبوی بازگردیم و آنها را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود جاری کنیم.
قرائت آیات نورانی قرآن کریم، زیارت پیامبر اکرم (ص) از بعید، ذکر مصیبت، روضه خوانی و عزاداری از دیگر بخشهای این آئین معنوی بود.
به همین مناسبت آئینهای سوگواری و عزاداری، در اماکن مقدس، حسینیهها، تکایا و مساجد سراسر شهرستان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.
سخنرانی علما، روحانیون و وعاظ در حسینیهها، مساجد و تکایا و اماکن مقدس، برپایی موکب ها و ایستگاههای صلواتی، پخت غذاهای نذری و پخش بین عزاداران، اجرای آئینهای ویژه سنتی و برنامههای متنوع مناسبتی از دیگر برنامهها در حال اجرا در دهه آخر ماه صفر است.
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