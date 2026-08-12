به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «داستان دبستان»، مجموعه‌ای از خاطرات دانش‌آموزان و معلمان مدرسه ناصرخسرو ندوشن، که به عنوان نخستین مدرسه روستایی ایران شناخته می‌شود، در قالب اثری نفیس و جامع چاپ و منتشر شد. این اثر با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره نسل‌هایی که در کلاس‌های این مدرسه تحصیل کرده‌اند، گردآوری شده است.

این کتاب ۶۲۰ صفحه‌ای، فراتر از مجموعه‌ای از یادداشت‌ها، روایتی زنده از تاریخ آموزش در مناطق روستایی ایران است. این مجموعه به دقت و با دلسوزی، سیر تحول آموزش از شیوه‌های سنتی مکتب‌خانه‌ای تا ورود علوم و فنون جدید و دگرگونی تدریجی نظام آموزشی را بازگو می‌کند.

خاطرات گردآوری شده در این کتاب، مربوط به بیش از یکصد سال از زمان تأسیس مدرسه ناصرخسرو ندوشن است که با نثری جذاب و صمیمی توسط دانش‌آموزان و معلمان به رشته تحریر درآمده‌اند. این شیوه نگارش به خواننده امکان می‌دهد تا نه تنها با تاریخ، بلکه با حال و هوای آن دوران نیز ارتباط برقرار کند.

مراسم رونمایی از این اثر ارزشمند در روز ۲۲ مرداد ماه، با حضور جمعی از اندیشمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب، در خانه فرهنگ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن برگزار خواهد شد. این مکان به واسطه نام نویسنده و اندیشمند برجسته ندوشنی، خود پیوندی عمیق با هویت فرهنگی منطقه دارد.

این کتاب نه تنها به عنوان یک سند تاریخی ارزشمند، بلکه به مثابه دعوتی است برای بازنگری در ریشه‌های آموزش در ایران و ارج نهادن به تلاش‌های کسانی که در دشوارترین شرایط، چراغ دانش را در روستاها فروزان نگاه داشته‌اند.

شهرستان ندوشن با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر، در فاصله ۸۰ کیلومتری شمال غرب استان یزد واقع شده است.