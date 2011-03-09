آرامش کشور مدیون شهدایی همچون باکری است

به گزارش خبرنگار مهر درتبریز، سردار علی اکبر پورجمشیدیان چهارشنبه شب در یادمان بیست و ششمین سالگرد شهادت مهدی باکری، با اشاره به شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: شهدای هشت سال دفاع مقدس پشتوانه معنوی بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی به یادگار گذاشتند.

پورجمشیدیان افزود: تا زمانی که تاریخ و کشوری به نام ایران در جهان است، فداکاری ها و از جان گذشتگی های شهدای گرانقدر دفاع مقدس فراموش نخواهد شد.

وی اضافه کرد: به برکت خون این شهداست که امروز بیداری اسلامی در میان ملل عرب منطقه و آفریقا و مستضعفان جهان را شاهد هستیم.

پورجمشیدیان با اشاره به دلاورمردی های سرداران لشگر اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: شهید مهدی باکری از جمله فرماندهان شجاع بود که همواره برای سربلندی ایران اسلامی تلاش می کرد.

وی اظهار داشت: امروز نام و یاد شهید مهدی باکری برای هر فرد آذربایجانی سند افتخار بوده و رزمندگان لشگر عاشورا به داشتن چنین فرماندهی همواره به خود می بالند.

پورجمشیدیان، شهید باکری را افتخار بزرگ لشگر عاشورا دانست که نقش کلیدی در عملیات های بدر و خیبر داشت.

وی، با اشاره به شجاعت و دلیری شهید باکری ، اضافه کرد: عملیات بدر که در باتلاق های منطقه روی داد و قرار بود رزمندگان لشگر عاشورا از آن عبور کنند، این شهید بزرگوار به طور مستقیم با دشمنان بعثی وارد جنگ شد و در نهایت به درجه شهادت نائل گشت.

فرمانده سپاه عاشورا گفت: امروز آرامش و آسایش کشور را مدیون شهدا و به خصوص فرماندهانی همچون شهید باکری هستیم که جان و مال خود را برای دفاع از کیان میهن در طبق اخلاص گذاشتند.

شهید مهدی باکری فرمانده دلاور لشگر عاشورا در عملیات بدر به روز 25 بهمن ماه سال 63 به خاطر شرایط حساس عملیات به خطرناک ترین صحنه‌های کارزار وارد شد و در حالی که رزمندگان لشکر عاشورا را در شرق دجله از نزدیک هدایت می کرد، تلاش می‌کرد تا مواضع تصرف شده را در مقابل پاتک های دشمن تثبیت کند که در نبردی دلیرانه بر اثر اصابت تیر مستقیم مزدوران عراقی، ندای حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.

هنگامی که پیکر مطهرش را از طریق آب های هورالعظیم انتقال می‌دادند، قایق حامل پیکر وی مورد هدف آرپی‌جی دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست.