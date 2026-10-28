تخصیص ۸۳ میلیون لیتر سوخت به بخش کشاورزی قزوین در فصل کشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهرخانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین، آمار تخصیص سوخت و برخی چالش‌های مرتبط با توزیع آن را تشریح کرد.

وی با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده در فرآیند درخواست سوخت اظهار کرد: از حدود ۲۱ میلیون درخواست ثبت‌شده، نزدیک به ۱۰ میلیون درخواست از سوی فرمانداری‌ها تأیید شده و شرکت پخش نیز حدود ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار مورد را به مرحله تخصیص رسانده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین افزود: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در برخی شهرستان‌ها میزان سوخت تخصیص‌یافته از سرانه پیش‌بینی‌شده بیشتر بوده است. اطلاعات مربوط به افراد دارای تخلف احتمالی نیز برای بررسی و پیگیری قانونی در اختیار فرمانداران و دستگاه‌های کاشف قرار می‌گیرد.

تخصیص ۴۶ میلیون لیتر سوخت کشاورزی در شش ماه

طاهرخانی با اشاره به آمار سامانه صدف گفت: در شش ماه نخست سال، حدود ۴۶ میلیون لیتر سوخت برای بخش‌های مختلف کشاورزی استان، از جمله ماشین‌آلات کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی، گلخانه‌ها، پرورش قارچ و ماکیان تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: مجموع سوخت تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی در فصل کشت زراعی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز حدود ۸۳ میلیون لیتر گزارش شده که سهم قابل‌توجهی از آن به ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید درخواست‌های سوخت را با دقت بیشتری بررسی کنند و بازدیدهای میدانی را پیش از تأیید سهمیه در دستور کار قرار دهند. این موضوع درباره چاه‌های آب کشاورزی فاقد پروانه یا چاه‌هایی که مراحل قانونی آن‌ها تکمیل نشده، اهمیت بیشتری دارد.

ضرورت پایش ناوگان و ماشین‌آلات دریافت‌کننده سوخت

طاهرخانی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌آلات فعال در استان بیان کرد: در بخش ناوگان مسافری، یک‌هزار و ۹۴۰ دستگاه فعال وجود دارد که یک‌هزار و ۶۵۶ دستگاه آن مینی‌بوس است. همچنین حدود یک‌هزار و ۷۹۰ دستگاه ماشین‌آلات با ظرفیت کمتر از سه تن در رده‌های اعلام‌شده فعالیت می‌کنند.

وی یکی از مسائل این حوزه را دریافت سوخت از چند محل توسط برخی فعالان حمل‌ونقل و فعالیت ماشین‌آلات فاقد تجهیزات لازم برای پایش پیمایش دانست و گفت: باید سازوکاری ایجاد شود تا دریافت‌کنندگان سهمیه، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تجهیزات موردنیاز را نیز نصب کنند و امکان رصد میزان پیمایش و سوخت دریافتی آن‌ها فراهم شود.

الزام واحدهای بازیافت روغن به ثبت اسناد مواد اولیه

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت واحدهای بازیافت روغن‌های کارکرده و پتروپالایشی پرداخت و اظهار کرد: بر اساس رویه اجرایی صادرات سوخت حاصل از بازیافت روغن‌های کارکرده، واحدهای مشمول از ابتدای مهر امسال موظف شده‌اند اسناد و فاکتورهای مربوط به منشأ مواد اولیه خود را در سامانه بارگذاری کنند.

طاهرخانی با اشاره به فعالیت ۵۶۸ واحد صنفی تعویض روغن در استان افزود: نبود شفافیت در منشأ روغن‌های کارکرده و احتمال اختلاط آن‌ها با فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای می‌تواند زمینه سوءاستفاده و قاچاق را فراهم کند؛ ازاین‌رو، مستندات خرید مواد اولیه و زنجیره تأمین باید با دقت بیشتری بررسی شود.

وی همچنین بر تکمیل فرآیند پلاک‌کوبی دام‌ها، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای بازدیدهای نظارتی تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات تخصصی، پیگیری پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی از جمله اقداماتی است که در ماه‌های اخیر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان دنبال شده است.