اجرای نیروگاه نوشهر؛ مازندران ۲۰۰۰ مگاوات کسری برق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی شامگاه چهارشنبه از طرح‌های عمرانی و زیرساختی غرب استان،، از محل اجرای طرح جدید نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی این شهرستان بازدید کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولید برق اظهار کرد: توسعه ظرفیت نیروگاهی، به‌ویژه در غرب مازندران، با توجه به نیازهای منطقه و مطالبات مردم در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اقدامات مربوط به انتقال زمین متعلق به مجموعه بنادر به وزارت نیرو تقریباً انجام شده و این وزارتخانه درصدد است با اجرای طرح نیروگاهی در نوشهر، ظرفیت تولید برق را به حدود ۱۰۰ مگاوات برساند.

استاندار مازندران با اشاره به مراحل پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتظار می‌رود عملیات اجرایی پروژه طی ماه‌های آینده آغاز شود.

برنامه‌ریزی برای جبران کمبود برق در مازندران

یونسی‌رستمی با اشاره به وضعیت تأمین برق استان تصریح کرد: برآوردها از کمبود حدود ۲ هزار مگاوات برق در مازندران حکایت دارد و به همین دلیل، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق در مناطق غربی، مرکزی و شرقی استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی از پیگیری طرح‌های نیروگاهی در محمودآباد و نکا نیز خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای اجرای این پروژه‌ها آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، قرار است عملیات اجرایی نیروگاه محمودآباد پیش از عید آغاز شود.

ذخیره‌سازی سوخت برای پایداری فعالیت نیروگاه کاسپین

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت نیروگاه کاسپین نوشهر اشاره کرد و گفت: مخزن ذخیره سوخت این نیروگاه با ظرفیت ۱۵ میلیون لیتر در حال تکمیل است و در حال حاضر نیز ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل برای تأمین سوخت مورد نیاز در فصل زمستان ذخیره شده است.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی شده است ۱۵ میلیون لیتر دیگر گازوئیل به نوشهر منتقل شود تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا شرایط اضطراری در زمستان، امکان تأمین سوخت نیروگاه و پشتیبانی از تولید برق فراهم باشد.

یونسی‌رستمی توسعه ظرفیت نیروگاهی و افزایش ذخایر سوخت را از اقدامات مورد نیاز برای کاهش مشکلات احتمالی در تأمین برق دانست و تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های انرژی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای شرایط اضطراری، در استمرار خدمات‌رسانی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان اهمیت دارد.