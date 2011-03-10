اشتباهات داوران خط نگه دار دلیل اصلی شکست پرسپولیس بود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، داوود آهنگری شامگاه چهارشنبه پس از شکست سه بر دو تیمش مقابل آلومینیوم بندرعباس در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال در سالن فجر بندرعباس در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: دو تیم در این دیدار بازی خیلی زیبایی را به نمایش گذاشتند و بازی فوق العاده نزدیک بود.

وی با اشاره تاثیرگذاری اشتباهات داوری در شکست پرسپولیس، تاکید کرد: تیم ما در این دیدار فقط به علت اشتباهات داوری و به خصوص اشتباهات داوران خط نگه دار شکست خورد.

سرمربی تیم والیبال پرسپولیس ادامه داد: چون داوران خط نگه دار از افراد بومی هستند به همین دلیل دوست داشتند تیم شهر خودشان پیروز شود و همواره به ضرر تیم ما قضاوت کردند.

آهنگری با اشاره به جایگاه تیم پرسپولیس در جدول رده بندی، بیان داشت: با این شکست جایگاه ما در جدول هیچ تغییری نکرد و ما همچنان امیدواریم تا با پیروزی در دیدار آخر به عنوان یکی از چهار تیم برتر به مرحله پلی آف صعود کنیم.