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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۲۷

انفجار در نزدیکی سازمان امنیت روسیه در مسکو

انفجار در نزدیکی سازمان امنیت روسیه در مسکو

یک سخنگوی کمیته ملی ضد تروریسم روسیه از وقوع یک انفجار در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی مرکز آموزش نیروهای سازمان امنیت این کشور (اف اس بی) در مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سخنگوی کمیته ملی ضد تروریسم روسیه به خبرگزاری فرانسه گفت : امروز چهارشنبه یک انفجار در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی مرکز آموزش نیروهای سازمان امنیت روسیه (اف اس بی) در مسکو روی داد، اما هیچ تلفاتی را به همراه نداشت.

وی که خواست نامش فاش نشود، افزود : هنوز زود است تا درباره ماهیت این انفجار و اینکه آیا این انفجار سازمان امنیت روسیه را مورد هدف قرار داده بود، ابراز نظر کنیم.

بر اساس این گزارش چنین انفجارهایی در قفقاز شمالی جایی که نیروهای روسی با شبه نظامیان درگیر هستند روی می دهد، اما به ندرت در مسکو شاهد چنین رویدادهایی هستیم.  روسیه از دهه 1990 تا کنون دوبار در منطقه قفقاز شمالی و در نزدیکی چچن با شبه نظامیان به طور گسترده درگیر شده و در سال گذشته نیز درگیری های متعددی میان شبه نظامیان و ارتش روسیه در این منطقه گزارش شد.
 

کد مطلب 1271148

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