بسیج امکانات دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای زائران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکترمحمد خداپرست صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح همزمان با آغاز سفرهای نوروزی به طور رسمی آغاز و تا چهاردهم فروردین ماه سال آینده ادامه می یابد.

وی گفت: در این طرح خدمات پیش بیمارستانی، بیمارستانی، خدمات درمان تشخیصی و بستری به زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح گروه های نظارت بر درمان، کارشناسان اداره ارزیابی، اداره مامایی، کارشناسان پرستاری، اورژانس، غذا و دارو و بهداشت محیط در قالب ستاد نوروزی دانشگاه بر فعالیت های مراکز شبانه روزی درمانی، بیمارستان ها، داروخانه ها، مراکز درمان تشخیصی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن اسکان نظارت مستمر می کنند.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی هدف از اجرای این طرح را سهولت دسترسی خدمات برای زائران، مسافران و مجاوران در مشهد و شهرهای زیر پوشش دانشگاه و ارائه خدمات با کیفیت و با تعرفه مناسب درمانی با رویکرد تکریم ارباب رجوع برشمرد.

وی گفت: این طرح با رویکرد استمرار و تثبیت فعالیت های بهداشتی درمانی همانند روزهای غیر تعطیل، آماده باش مراکز درمانی به منظور جلوگیری از انتقال غیر ضروری بیمار به مراکز درمانی شهرهای دیگر و آماده باش تمامی پرسنل درمانی اجرا می شود.

گفتنی است، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی خراسان رضوی با دارا بودن 17 شبکه، 44 بیمارستان در بخش های دولتی و خصوصی در قالب هشت هزار و 872 تخت یکی از قطب های اصلی درمانی و تخصصی در کشور به شمار می رود که هفت درصد از جمعیت کل کشور را زیر پوشش خود قرار داده است.