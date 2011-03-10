به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رستم صادقی با بیان اینکه البته آتش سوزیهای یاد شده سطحی بوده و خسارات زیادی به جا نگذاشت افزود: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اداره کل منابع طبیعی ایجاد تجهیزات همه جانبه برای جلوگیری و مقابله با هر گونه حادثه و پیشامدی برای این سرمایه‌های ملی است.

صادقی تاکید کرد: در سال 88 مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی 400 میلیون تومان اعتبار در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار داد که 300 میلیون تومان از این اعتبارات صرف خریداری تجهیزات اطفا حریق و بقیه برای ایجاد آتش بر در مسیرهای مناطق حادثه خیز هزینه شد.

سرانه جنگل در آذربایجان شرقی پنج درصد در هکتار است

مدیر کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی گفت: سرانه جنگل در کشور 17 درصد در هکتار و در استان پنج درصد در هکتار است.

رستم صادقی اظهار داشت: در سال 89 در مجموع هشت میلیارد تومان اعتبار در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفت که از این میزان پنج میلیارد تومان در بخش مربوط به آبخیزداری و بقیه در بخش جنگل و مرتع هزینه شده است.

سالانه 21 هزار هکتار باید جنگل‌کاری شود

وی در ادامه سخنان خود اذعان داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های سال جدید باید سالانه 21 هزار هکتار جنگل‌کاری انجام شود و انجام این فعالیت وسیع از عهده ادارات و سازمان‌های دولتی خارج است و باید رسانه‌ها برنامه‌ای تدوین کنند که فرهنگ مشارکت‌های مردمی در این خصوص در بین افراد ایجاد شود.

صادقی همچنین در ادامه افزود: امروز در چهارمین روز هفته منابع طبیعی مانور یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جنگل‌های ارسباران انجام شد.

صادقی گفت: ظهر امروز یگان‌های حفاظت اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی از شهرستان‌های تبریز، جلفا، ورزقان، اهر و کلیبر در جنگل‌های ارسباران مانور اجرا کردند.

مدیر کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر لزوم حفاظت دائمی از منابع طبیعی موجود در خصوص هدف از برگزاری این مانور گفت: عملیات مانور امروز با حضور 30 نفر از اعضای یگان حفاظت و با چهار دستگاه ناوگان اطفای حریق از شهرستان‌های اطراف و شش دستگاه ناوگان اطفای حریق از تبریز انجام شد.