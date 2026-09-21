به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس یزد، سرهنگ مجید ساکی اظهار داشت: در ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه دوشنبه، یک دستگاه مینی‌بوس بنز در محور یزد به میبد دچار واژگونی شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام این حادثه، تیم‌های امدادی و کارشناسان پلیس راه در محل حاضر شدند، افزود: بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه نشان می‌دهد که علت تامه این حادثه «عدم توجه کافی به جلو» از سوی راننده وسیله نقلیه بوده است.

جانشین پلیس راه استان یزد با اشاره به اینکه در این حادثه ۸ نفر از سرنشینان خودرو دچار مصدومیت شدند، تصریح کرد: مصدومان بلافاصله توسط عوامل امدادی جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ ساکی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای مصدومان، به تمامی رانندگان توصیه کرد: با توجه به اهمیت حفظ جان سرنشینان، رانندگان محترم ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از هرگونه اقداماتی که باعث حواس‌پرتی و عدم توجه به جلو می‌شود مانند استفاده از تلفن همراه، خستگی و خواب‌آلودگی اکیداً خودداری کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.