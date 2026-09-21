کلنگ‌ اولین هنرستان علوم و فنون دریایی در شرق هرمزگان بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی هنرستان علوم و فنون دریایی مرحوم عبدالمجید آراسته، عصر دوشنبه‌ با حضور حمید رضا خان محمد معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان، فرماندار سیریک، جمعی از خیران نیک اندیش، معتمدین شهرستان و جمعی از مدیران عالی رتبه کشوری و استانی برگزار شد.

این هنرستان با زیر بنای بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای آموزشی و کارآگاهی در چهار طبقه و با ۱۸ کلاس درس ساخته خواهد شد.

هنرستان علوم و فنون دریایی دارای ۱۸ کلاس آموزشی درسه رشته ناوبری، مخابرات و مکانیک موتورهای دریایی در شرق استان هرمزگان در پرورش نیروی انسانی مورد نیاز بنادر کشور خواهد بود.