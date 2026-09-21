به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، در گفتگویی ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، به تبیین جایگاه رفیع و ویژگی‌های اخلاقی این بانوی کریمه پرداخت و اظهار کرد: شخصیت حضرت معصومه (س) تنها یک جایگاه تاریخی نیست، بلکه یک منظومه کامل از فضایل اخلاقی است که برای جامعه امروز ما درس‌های بزرگی در بر دارد.

وی با اشاره به اینکه شناخت سیره عملی معصومین و امامزادگان واجب‌التعظیم، کلید اصلی پیوند نسل جوان با فرهنگ اصیل دینی است، افزود: آنچه امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، الگوگیری از سبک زندگی، بصیرت سیاسی و استقامت در راه حق است که حضرت معصومه (س) به بهترین شکل ممکن آن را در مسیر هجرت خود به ایران به نمایش گذاشتند.

ولایت‌مداری؛ شاخصه بارز بانوی کرامت

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه به بررسی مهم‌ترین فضیلت اخلاقی حضرت معصومه (س) پرداخت و گفت: بی‌شک بارزترین ویژگی حضرت، «ولایت‌مداری» ایشان است. حرکت ایشان از مدینه به سمت مرو برای دیدار برادر بزرگوارشان، امام رضا (ع)، صرفاً یک سفر خانوادگی نبود، بلکه سفری سیاسی و عبادی با هدف حمایت از رهبر زمان بود. این ویژگی در جامعه امروز ما، به معنای پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و گوش‌به‌فرمان بودن در برابر ولی‌فقیه است. وقتی در جامعه‌ای ولایت‌مداری به عنوان یک ارزش نهادینه شود، بسیاری از انحرافات اجتماعی و تفرقه‌های فکری خودبه‌خود رنگ می‌بازد.

حجت‌الاسلام کاظمی تصریح کرد: جامعه امروز ما که با هجمه‌های گسترده فرهنگی و جنگ نرم دشمن روبروست، بیش از هر زمان دیگری به «بصیرت فاطمی» نیاز دارد. حضرت معصومه (س) با درک درست از زمان و مکان، نشان دادند که یک زن مسلمان می‌تواند در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. ترویج این نوع از بصیرت در میان بانوان و دختران جوان، می‌تواند ضامن سلامت و پایداری خانواده‌های ایرانی باشد.

عفت و حیا؛ سپر دفاعی در برابر تهاجم فرهنگی

این مسئول فرهنگی با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های اخلاقی در جامعه، افزود: یکی دیگر از فضایل برجسته حضرت معصومه (س) که نیاز مبرم جامعه امروز است، «عفت و حیای» ایشان است. در دورانی که دشمنان با برنامه‌ریزی‌های دقیق سعی دارند حیا و عفت را از جامعه زنان ما بگیرند، بازخوانی شخصیت حضرت معصومه (س) به عنوان الگوی کامل زن مسلمان، حیاتی است. عفت، نه به معنای گوشه‌نشینی، بلکه به معنای حضور فعال و مؤثر در اجتماع با حفظ حریم‌های الهی است. حضرت معصومه (س) در دوران خود، نمونه یک زن کنشگر اجتماعی بود که در عین حفظ حیا، در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی حضوری پررنگ داشت.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ «حجاب و عفاف فاطمی» نباید تنها محدود به شعار باشد. ما در نهادهای فرهنگی وظیفه داریم تا عمق این آموزه را برای جامعه تبیین کنیم. حیا یک سرمایه اجتماعی است که جامعه را در برابر ناهنجاری‌ها و فروپاشی کانون خانواده بیمه می‌کند. اگر امروز شاهد برخی چالش‌های خانوادگی هستیم، ریشه بسیاری از آن‌ها در دوری از سبک زندگی مبتنی بر حیا و صبوری است که حضرت معصومه (س) به ما آموخته است.

پرهیز از افراط و تفریط در سیره فاطمی

حجت‌الاسلام کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم بهره‌گیری از سیره اخلاقی حضرت معصومه (س) در حوزه مدیریت خانواده اشاره کرد و گفت: حضرت معصومه (س) در دامن اهل‌بیت (ع) پرورش یافتند و درس‌های اخلاقی را از پدر بزرگوارشان امام موسی کاظم (ع) آموختند. تکریم جایگاه برادر، احترام متقابل و مدیریت روابط خانوادگی بر اساس مودت و رحمت، از دیگر دروسی است که خانواده‌های امروزی سخت به آن محتاج هستند. در دنیای پرهیاهوی امروز که ارتباطات مجازی جای روابط واقعی را گرفته، نیاز است تا ما به سمت مدل‌های اخلاقی پایداری برویم که اهل‌بیت (ع) به ما هدیه داده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ایام سالروز وفات این بانوی بزرگ، برنامه‌های گسترده‌ای را با محوریت تبیین فضایل اخلاقی ایشان در مساجد، هیئات مذهبی و مراکز آموزشی استان تدارک دیده است. امیدواریم بتوانیم با معرفی دقیق‌تر ابعاد شخصیتی حضرت معصومه (س)، گامی مؤثر در جهت رشد اخلاقی و معنوی جامعه برداریم. جامعه‌ای که به فضایل اخلاقی حضرت معصومه (س) مزین شود، جامعه‌ای پویا، متعالی و مقاوم در برابر کژی‌ها خواهد بود. امید است همه ما بتوانیم رهروان حقیقی آن حضرت در مسیر ولایت و تقوا باشیم.