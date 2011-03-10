حرکت کاروان "در مسیر عرشیان" به سمت شلمچه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،‌ این کاروان صبح امروز پنجشنبه با حضور بیش از یک هزار نفر از محل حسینیه ثار الله اهواز حرکت خود به سمت شهرستان خرمشهر و مشهد شهدای شلمچه با پای پیاده حرکت کرد.

این کاروان پس از سه ساعت پیاده روی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی نماز جماعت ظهر و عصر را اقامه می کند و امشب در شهرستان خرمشهر حضور خواهد داشت.



امشب همچنین برنامه ای به نام "شب خاطره" با حضور این کاروان برگزار می شود و صبح فردا به سمت شلمچه حرکت خواهند کرد.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اهواز در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: امسال برای نخستین بار ابتکار جدیدی با عنوان کاروان‌ پیاده‌روی "در مسیر عرشیان" با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و پررنگ کردن حرکت ارزشی آنها در خوزستان اجرا می شود.



محسن نظرپور افزود: دفاع مقدس بخشی از تاریخ و هویت اسلامی کشور است زیرا در دوران دفاع مقدس با ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان و شهدا در برابر دشمن مقاومت شد و کشور از این تهاجم، سربلند بیرون آمد. دفاع مقدس ظرفیت و پتانسیلی عظیم است که می‌تواند انقلاب اسلامی را تغذیه و بیمه کند.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اهواز ادامه داد: دستاوردهایی که از انقلاب اسلامی حاصل شده می تواند راهگشای نسلهای آینده و امتهای اسلامی و همچنین کشورهایی تحت سلطه استکبار باشد.



وی خاطرنشان کرد: حدود 90 درصد عملیاتها در دوران دفاع مقدس در خوزستان انجام شد و اکنون به برکت خون شهدا این سرزمین از برکت زیادی برخوردار و در همه عرصه ها پیشگام است.



نظرپور با بیان اینکه خوزستان از قداست خاصی برخوردار است، تاکید کرد: حدود 11 یادمان دفاع مقدس خوزستان در طول سال و به ویژه در روزهای پایانی سال میزبان کاروان های راهیان نور از سراسر کشور است، امسال ابتکار جدیدی با عنوان کاروان‌ پیاده‌روی "در مسیر عرشیان" با هدف زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا و پررنگ کردن حرکت ارزشی آنها تدارک دیده شد.