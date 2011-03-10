محمد رهبری جوانان ایران را صاحب نخستین برنز کرد/ دو نماینده حذف شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، در ادامه رقابتهای شمشیربازی جوانان آسیا بعدازظهر امروز پنجشنبه محمد رهبری در اسلحه سابر موفق شد نخستین مدال برنز ایران در این رده سنی را برگردن بیاویزد.

رهبری که به جمع 16 شمشیرباز برتر این مسابقات راه یافته بود در مرحله یک یک چهارم نهایی برابر ورزشکاری از تایلند به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله نماینده کشورمان با نتیجه 15 بر 10 برابر نماینده چین شکست خورد به همراه شمشیرباز کره جنوبی مدال برنز مشترک گرفت. در این رده دو نماینده از چین به مدال های طلا و نقره دست یافتند.

امروز همچنین دو نماینده دیگر کشورمان در اسلحه سابر به مصاف حریفان خود رفتند که فرزاد ارسباران در یک هشتم نهایی برابر نماینده هنگ کنگ تن به شکست داد و حسام همدانی نیز برابر نماینده تایلند نتیجه را واگذار کرد تا دو نماینده کشورمان در این مسابقات حذف شوند.

دیدارهای نمایندگان کشورمان در اسلحه سابر پسران و اپه دختران در سالن فشن آیلند برگزار می‌شود. مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تا 22 اسفندماه در بانکوک ادامه خواهد داشت.