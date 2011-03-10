جلال رحیمی در حاشیه دیدار با آیت الله نوری همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به فعالیتهای مجلس ایثارگران کشور در اولین دوره تشکیل گفت: تدوین و تصویب اساسنامه و آئین نامه‌های داخلی و آئین نامه‌های کمیسیون‌های هفت گانه این مجلس از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.



وی در ادامه از برگزاری انتخابات مجلس ایثارگران کشور در بهار آینده خبر داد و گفت: این مجلس طی دو سال شکل گیری خود ۸۵ جلسه برگزار و ۶۷۷ مصوبه داشته است و بیش از ۲۸ هزار نفر ساعت طی این دوسال زمان برای این مجلس صرف شده است.



رئیس مجلس ایثارگران کشور با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف تأسیس این مجلس است، بیان کرد: عمده درخواست خانواده‌های ایثارگران نیز ترویج این فرهنگ در جامعه است.



وی درباره خواسته‌های جامعه ایثارگری از این مجلس نیز گفت: خانواده‌های ایثارگر نیز هرگز خواسته مادی نداشته‌اند و عمده درخواست آنان حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و دفاع از نظام و انقلاب بوده است.