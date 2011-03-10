  1. استانها
  2. قم
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

رحیمی خبر داد:

انتخابات مجلس ایثارگران بهار سال آینده برگزار می‌شود

انتخابات مجلس ایثارگران بهار سال آینده برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس ایثارگران کشور از برگزاری انتخابات این مجلس در بهار سال آینده خبر داد.

جلال رحیمی در حاشیه دیدار با آیت الله نوری همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به فعالیتهای مجلس ایثارگران کشور در اولین دوره تشکیل گفت: تدوین و تصویب اساسنامه و آئین نامه‌های داخلی و آئین نامه‌های کمیسیون‌های هفت گانه این مجلس از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

وی در ادامه از برگزاری انتخابات مجلس ایثارگران کشور در بهار آینده خبر داد و گفت: این مجلس طی دو سال شکل گیری خود ۸۵ جلسه برگزار و ۶۷۷ مصوبه داشته است و بیش از ۲۸ هزار نفر ساعت طی این دوسال زمان برای این مجلس صرف شده است.

رئیس مجلس ایثارگران کشور با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف تأسیس این مجلس است، بیان کرد: عمده درخواست خانواده‌های ایثارگران نیز ترویج این فرهنگ در جامعه است.

وی درباره خواسته‌های جامعه ایثارگری از این مجلس نیز گفت: خانواده‌های ایثارگر نیز هرگز خواسته مادی نداشته‌اند و عمده درخواست آنان حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و دفاع از نظام و انقلاب بوده است.

کد مطلب 1271395

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها