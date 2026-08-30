به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه ۲۸ دستگاه ماشینآلات عمرانی و خدماتی ویژه دهیاریهای استان تحویل شد.
استاندار خراسان شمالی در حاشیه این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای خدماتی در روستاها اظهار کرد: وقتی مجموعه روستاها این اطمینان را داشته باشند که یک آتشنشانی در خدمت آنهاست و جمعآوری زباله نیز به شکل مکانیزه انجام میشود، مردم امیدوارتر میشوند و احساس میکنند حاکمیت برای روستاها همواره اهمیت قائل است.
وی در ادامه افزود: روستاها بخش مهمی از ظرفیت مولد کشور هستند و باید برای ماندگاری مردم در روستاها، بسیاری از بدیهیات و نیازهای اولیه زندگی و خدماتی را فراهم کنیم و وجود امکاناتی مانند ماشینآلات آتشنشانی و خدماتی، از همین بدیهیات است.
استاندار خراسان شمالی با قدردانی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولانی که پیگیر مسائل و مشکلات شهرها و روستاهای استان هستند، گفت: هفته دولت، هفته همه کسانی است که ردای خدمت بر تن کردهاند و تلاش میکنند برای مردم کاری انجام دهند.
نوری تأکید کرد: مردم این استان شایسته خدمت هستند و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات بیشتری برای بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات به آنان انجام شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی استان، بر ضرورت استفاده از این ظرفیتها برای کمک به توسعه خراسان شمالی و ارتقای سطح خدمات در شهرها و روستاها تأکید کرد.
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