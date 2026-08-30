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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

دیدار مسئولان با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه

دیدار مسئولان با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه

بوشهر- همزمان باهفته دولت و در سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در این دیدار با تقدیر از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگران اظهار داشت: باعث افتخار و توفیق است که امروز در محضر شما خانواده بزرگوار شهید حضور پیدا کرده‌ایم.

ارسلان زارع افزود: بدون تردید، امنیت، عزت و آرامشی که امروز در کشور داریم، مرهون ایثار و فداکاری شهیدان والامقام و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

وی تصریح کرد: شهید عزیز شما، با تقدیم جان خود در راه دفاع از میهن، اسلام و ارزش‌های انقلاب، نام و یاد خود را برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار کرد. اما حقیقت این است که در کنار هر شهید، خانواده‌ای ایستاده که با صبر، ایمان و بردباری، ادامه‌دهنده راه شهید بوده است.

دیدار مسئولان با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه

استاندار بوشهر با تجلیل از مردم گناوه خاطر نشان کرد: مردم شریف و شهیدپرور گناوه نیز همواره نشان داده‌اند که در دفاع از ارزش‌های انقلاب و کشور، پیشگام و پایدار هستند و وجود خانواده‌های معظم شهدا، سرمایه‌ای ارزشمند برای این شهرستان و استان بوشهر است.

خانواده شهید رزمجو نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از شهید معزز بیان کردند.

دیدار مسئولان با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه

در این دیدار استاندار بوشهر با همراهی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار گناوه، مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شهید استان و مسئولان محلی، با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه حضور داشتند.

کد مطلب 6932284

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