دیدار مسئولان با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در این دیدار با تقدیر از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگران اظهار داشت: باعث افتخار و توفیق است که امروز در محضر شما خانواده بزرگوار شهید حضور پیدا کرده‌ایم.

ارسلان زارع افزود: بدون تردید، امنیت، عزت و آرامشی که امروز در کشور داریم، مرهون ایثار و فداکاری شهیدان والامقام و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

وی تصریح کرد: شهید عزیز شما، با تقدیم جان خود در راه دفاع از میهن، اسلام و ارزش‌های انقلاب، نام و یاد خود را برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار کرد. اما حقیقت این است که در کنار هر شهید، خانواده‌ای ایستاده که با صبر، ایمان و بردباری، ادامه‌دهنده راه شهید بوده است.

استاندار بوشهر با تجلیل از مردم گناوه خاطر نشان کرد: مردم شریف و شهیدپرور گناوه نیز همواره نشان داده‌اند که در دفاع از ارزش‌های انقلاب و کشور، پیشگام و پایدار هستند و وجود خانواده‌های معظم شهدا، سرمایه‌ای ارزشمند برای این شهرستان و استان بوشهر است.

خانواده شهید رزمجو نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از شهید معزز بیان کردند.

در این دیدار استاندار بوشهر با همراهی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار گناوه، مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شهید استان و مسئولان محلی، با خانواده شهید عبدالکریم رزمجو در شهرستان گناوه حضور داشتند.