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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

شکست بدی خوردیم؛

انتقاد مانولوپولوس از عملکرد ملی پوشان بسکتبال/ دفاع خوبی نداشتیم

انتقاد مانولوپولوس از عملکرد ملی پوشان بسکتبال/ دفاع خوبی نداشتیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران پس از شکست مقابل فیلیپین از عملکرد تیمش انتقاد کرد و بر ضرورت بازگشت ملی‌پوشان به سبک بازی موفق خود در مرحله قبلی تأکید داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مانولوپولوس پس از شکست ۶۸ بر ۵۶ ایران مقابل فیلیپین گفت: ابتدا می‌خواهم به فیلیپین تبریک بگویم. آنها بهتر بازی کردند و لایق پیروزی بودند. این شکست بدی برای ما بود و ما باید قدرت لازم برای بازیابی خود را پیدا کنیم.

وی ادامه داد: با اینکه ما تنها ۵۶ امتیاز گرفتیم، اما مشکل اصلی ما در این بازی این بود که آنها در نیمه اول ۲۳ پرتاب آزاد اقدام کردند و ما تنها دو پرتاب آزاد داشتیم. در نهایت آمار آنها به ۲۷ پرتاب رسید و ما ۶ پرتاب آزاد داشتیم. این موضوع یعنی باید در دفاع عملکرد بهتری داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی ایران درباره عملکرد تیم در بخش هجومی نیز گفت: در حمله اعتراضی نسبت به شوت‌های بدون دفاعی که اقدام کردیم ندارم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. ما شوت‌زن‌های خوبی در اختیار داریم، اما تنها ۸ اقدام از ۳۱ اقدام سه‌امتیازی خود را وارد سبد کردیم. با این آمار در پرتاب‌های سه‌امتیازی و شوت‌های بدون دفاع، نمی‌توان در یک بازی به پیروزی رسید.

مانولوپولوس در پاسخ به سوالی درباره ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی در پنجره‌های بعدی گفت: فکر می‌کنم تنها در یک بازی مقابل نیوزیلند عملکرد خوبی داشتیم و اگر خوش‌شانس‌تر بودیم و برخی اشتباهات را انجام نمی‌دادیم، می‌توانستیم برنده باشیم.

وی گفت: امروز خوب بازی نکردیم. باید روش بازی خود را به روشی که پیش از آغاز این پنجره داشتیم تغییر دهیم و به همان روشی بازی کنیم که باعث شد در مرحله قبلی به پنج پیروزی برسیم. امروز مانند قبل بازی نکردیم. برای رقابت کردن باید مانند قبل باشیم.

کد مطلب 6932310

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