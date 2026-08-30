پایگاه امداد و نجات دریایی هلال احمر در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در این آیین با گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: بسیار خرسندم که در هفته وحدت و سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع)، در جمع مردم شریف گناوه، این پروژه مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
ارسلان زارع تصریح کرد: این پروژه در راستای تقویت ایمنی دریایی اجرایی شده و حدود ۲۰۰ میلیارد ریال برای تاسیس و تجهیز مجموعه، سرمایهگذاری صورت گرفته است.
استاندار بوشهر بر لزوم توسعه آموزش کارکنان، تجهیز و تامین امکانات پایگاههای هلال احمر و افزایش میزان آمادگی مستمر هلال احمر برای مقابله با بحرانهای طبیعی تاکید کرد.
احسان ایزدپناه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیز بیان کرد: عملیات اجرایی پایگاه امداد و نجات دریایی یادمان شهید علی صیادی از هفته دولت سال گذشته آغاز شد و اکنون مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در این آیین استاندار بوشهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس، معاون عمرانی استاندار، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار گناوه، ائمه جمعه و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط حضور داشتند.
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