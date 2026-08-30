به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عصر جمعه وارد خراسان شمالی شد.
انصاری در نخستین برنامه سفر خود با حضور در گلزار شهدای بجنورد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کرد.
حضور در نشست تخصصی «میاندشت، خانه امن یوزپلنگ آسیایی» که با محوریت حفاظت از زیستگاه یوزپلنگ آسیایی دوشنبه ساعت ۸ صبح در سالن همایش کمپ پتروشیمی بجنورد برگزار میشود، مهمترین برنامه حضور انصاری در خراسان شمالی است.
در برنامههای مختلف استان حضور خواهد یافت و شماری از طرحهای عمرانی و اقتصادی خراسان شمالی را افتتاح خواهد کرد.
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