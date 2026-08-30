  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

معاون رئیس‌جمهور وارد خراسان شمالی شد

معاون رئیس‌جمهور وارد خراسان شمالی شد

بجنورد- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با هدف افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی وارد خراسان شمالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عصر جمعه وارد خراسان شمالی شد.

انصاری در نخستین برنامه سفر خود با حضور در گلزار شهدای بجنورد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کرد.

حضور در نشست تخصصی «میاندشت، خانه امن یوزپلنگ آسیایی» که با محوریت حفاظت از زیستگاه یوزپلنگ آسیایی دوشنبه ساعت ۸ صبح در سالن همایش کمپ پتروشیمی بجنورد برگزار می‌شود، مهم‌ترین برنامه حضور انصاری در خراسان شمالی است.

در برنامه‌های مختلف استان حضور خواهد یافت و شماری از طرح‌های عمرانی و اقتصادی خراسان شمالی را افتتاح خواهد کرد.

کد مطلب 6932315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها