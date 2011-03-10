انتقال ارزش های دفاع مقدس به جوانان تکلیف همه دلسوزان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین سرهنگ وفاپور ظهر پنجشنبه در جمع دانشجویان اعزامی به سرزمین راهیان نوراظهار داشت: جوانان مخلص و پاک سرشت با لبیک به فرمایشات امام و ولی فقیه زمان خود نگذاشتند دشمن تا بن و دندان مسلح به سرزمین های ایران اسلامی تجاوز کند بلکه با مقاومت تکلیف خودشان را با حضور در جبهه ها و نثار جانشان ادا کردند.

وی با تشریح وضعیت جبهه های جنگ در برابر نیروهای صدام افزود: در دوران دفاع مقدس در سال 59 از بسیاری از تجهیزات جنگی محروم بودیم و برخی اقلام را نیز که اصلا نداشتیم ولی در مقابل کشور عراق با حمایت کشورها از جمله آمریکا با پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات جنگی رو در روی ما قرار گرفت و نتیجه جنگ چیزی جز عزت و سربلندی اسلام و ایران اسلامی نبود.

وفاپور با بیان این که مهم ترین سلاح جوانان در جبهه ها ایمان و اعتقاد راسخ به اسلام و دفاع از تمامیت ارضی بود خطاب به دانشجویان گفت: خیلی ها شعار وطن پرستی دادند، چه کسانی که در داخل کشور بودند و چه آن هایی که در خارج بودند اما دروغ می گفتند و به آن سوی مرزها رفتند و وطن پرستان واقعی جوانانی از جنس شما بودند که تا پای جان ایستادند واز انقلاب دفاع کردند.

وی خاطرنشان کرد: حافظه تاریخی و مستندات موجود نشان می دهد در هر مقطعی که در کشور جنگ رخ داده در اثر بی خاصیتی پادشاهان وطن فروش قسمتی از ایران جدا و تقدیم بیگانگان و اجنبی ها شد ولی تنها جنگی که حتی یک وجب از خاک کشور هم داده نشد دفاع مقدس بود چرا که سنگر برای عاشقان خمینی و ولایت مدرسه درس بود در همین سنگرهای خاکی بچه ها به باور و اعتقاد رسیدند که باید از شرف و ناموس کشور دفاع کنند و در برابر دشمن متجاوز بایستند.

در پایان مراسم 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در قالب کاروان راهیان نور با بدرقه رسمی مسئولان دانشگاه عازم مناطق عملیاتی شدند.

در پایان مراسم راهیان نور از نمایشگاه فرهنگ و هنر نماز که با شرکت واحدهای منطقه 12 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار شده است دیدن کردند.



