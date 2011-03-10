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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

879 پایگاه ثابت و سیار در استان مرکزی کمکهای مردم را جمع آوری می کنند

879 پایگاه ثابت و سیار در استان مرکزی کمکهای مردم را جمع آوری می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: 879 پایگاه ثابت و سیار کمکهای مردم این استان را در جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محسن ولیئی ظهر پنجشنبه در مراسم زنگ نیکوکاری مدرسه راهنمایی دخترانه شهدای برق باختر اراک افزود: تاکنون مردم نوعدوست این استان از جشن نیکوکاری استقبال بسیار خوبی داشته اند و امید است امسال نیز به مانند سالهای گذشته شاهد حضور پرشور مردم باشیم.

 وی با بیان اینکه در سال گذشته مردم این استان پنج میلیارد و 683 میلیون ریال کمک به نیازمندان کردند افزود: پیشینی می شود کمکهای مردمی نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش پیدا کند. 

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه این مراسم گفت: والدین وظیفه دارند فرزندان خود را با فرهنگ انفاق آشنا سازند و در انجام کارهای خیر فرزندان را به همراه خود ببرند.

سیف الله کریم زاده افزود: انجام کارهای خیر نقش موثری در سعادت دنیا و آخرت دارد و انفاق در راه خدا قبل از اینکه به دست نیازمند برسد به دست خداوند می رسد.

کد مطلب 1271461

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