به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی روز سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تبریک هفته وحدت و هفته دولت، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این مجموعه در سال گذشته، اظهار داشت: علیرغم وجود موانعی مانند اغتشاشات و جنگ تحمیلی، فعالیت‌های عمرانی در حوزه آب و فاضلاب استان متوقف نشده است.

وی با اشاره به تکمیل تصفیه‌خانه آب ملک‌شاهی، گفت: این پروژه که پیش‌تر بخش فرایندی آن بهره‌برداری شده بود، اکنون با اتمام عملیات محوطه‌سازی، دیوارکشی و ساختمان‌های جانبی، به طور کامل آماده بهره‌برداری است و تنها بخش مربوط به ایستگاه‌های پمپاژ باقی مانده که با انتخاب طرح نهایی، اجرایی خواهد شد

مدیرکل آبفای ایلام، یکی از مهمترین پروژه‌های در دست اجرا را تصفیه‌خانه فاضلاب ایلام دانست و گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، اما به دلیل کمبود اعتبار با توقف مواجه شد و با پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم ایلام در مجلس، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ماده ۵۶ برای آن تأمین شد و خوشبختانه فاز اول آن در حال آبگیری است.

محمدی با اشاره به مشکلات بوی نامطبوع ناشی از این تصفیه‌خانه در سال‌های اخیر، افزود: این مشکل با اقدامات انجام‌شده مرتفع شده و با بهره‌برداری کامل از این پروژه، گامی اساسی در رفع تنش‌های آبی شهر ایلام برداشته خواهد شد.

وی همچنین از پتانسیل بالای پساب تصفیه‌خانه برای مصارف صنعتی، کشاورزی و فضای سبز خبر داد و گفت: برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، مدل مالی مناسبی تعریف شده است که در صورت تحقق، این طرح تا چهار سال آینده به مرحله سوددهی می‌رسد.

وی در ادامه به طرح هوشمندسازی شبکه آب و فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: این طرح به صورت پایلوت در شهر مهران اجرا شده و با استقرار مرکز مانیتورینگ، امکان پایش لحظه‌ای شبکه فراهم شده و پس از رفع ایرادات جزئی، این طرح برای کل استان توسعه خواهد یافت و ضمن کاهش خطای انسانی، مدیریت بهینه مصرف را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل آبفای ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه روستاها، گفت: با کمک نمایندگان مجلس و استفاده از پتانسیل خیرین، حدود ۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در مناطق روستایی اجرا شده است؛ از سوی دیگر با هدف کاهش هزینه‌ها، ۱۷ کیلومتر خط انتقال در سال جاری و ۱۱ کیلومتر در سال گذشته توسط نیروهای خود شرکت اجرا شده است.

محمدی با اشاره به خدمات‌رسانی در ایام اربعین، گفت: برای اولین بار آبرسانی سیار در مرز مهران به حداقل رسید و قطعی آب در این ایام گزارش نشد و در حوزه فاضلاب نیز با وجود حجم بالای جمعیت، مشکلی در جمع‌آوری فاضلاب وجود نداشت و تنها نیاز به افزایش ظرفیت تصفیه برای سال‌های آینده احساس می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در شهر ایلام، گفت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق مرتفع مانند رزمندگان و جانبازان، یکی از چالش‌های اصلی تأمین آب است و برای تأمین آب این مناطق، شرکت آبفا ناچار است خروجی مخازن را در شب کاهش دهد تا ذخیره‌سازی لازم برای روز بعد انجام شود.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته دولت، از افتتاح ۱۹ طرح آبرسانی با اعتبار ۱۸۶ میلیارد تومان در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها شامل شبکه‌گذاری، خطوط انتقال و احداث مخازن در نقاط مختلف استان است و امیدوار می‌رود با تداوم این روند، مشکلات تنش آبی در مناطق شهری و روستایی استان به تدریج مرتفع شود.