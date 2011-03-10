به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده در جشنواره رسانه و دفاع مقدس گیلان که صبح امروز پنجشنبه 19 اسفندماه برگزار شد، گفت: نقش مطبوعات در بیان راهبردهای دفاع مقدس، تبیین ضرورت مشارکت مردم در صحنههای جبهه و پشت جبهه، خنثیسازی عملیات روانی و توطئههای تبلیغاتی دشمنان که با هدف تضعیف روحیه ملت ایران انجام میشد و در یک کلام ارتباط تعاملی و دوسویه مطبوعات دوران دفاع مقدس با مردم، به منزله گشایش فصلی نو در روزنامه نگاری جهان معاصر است که قدرت و نفوذ مطبوعات داخلی را در مدیریت افکار عمومی، آن هم در حساسترین مقاطع تاریخ ملت شریف ایران نشان میدهد.
معاون وزیر ارشاد، رسانه را گویاترین زبان برای بیان صحنه های شکوهمند دفاع مقدس و بهترین زمینه برای ایجاد پیوند میان فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ عمومی کشور دانست و گفت: دفاع مقدس درخشانترین تجلی انقلاب اسلامی است، این حماسه عظیم توانست قدرت وشجاعت ملت بزرگ ایران را نشان دهد و برظرفیت الهام بخشی ایران اسلامی به ملتهای مسلمان و آزادیخواه جهان بیفزاید.
وی ادامه داد: رمز این درخشش این است که دفاع مقدس شاخهای ازاندیشه عاشورایی است که درپیوندی استواربا حماسه حسینی قرار دارد و اگر دفاع مقدس نبود مفاهیم والا و تعالیبخش ایثار و شهادت به دست فراموشی سپرده می شد.
محمدزاده تصریح کرد: آموزههایی که ایران اسلامی در سالهای دفاع مقدس رقم زد، موجب شد که امروز موج بیداری فطرتها درسراسرجهان گسترش یافته و جهانیان را زیر بیرق توحید،عدالت طلبی و آزادیخواهی به ایستادگی در مقابل نظام سلطه جهانی فرا بخواند.
این مسئول رسانهای با بیان این که منطق دفاع مقدس جریانی پایدار است که باید از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد، گفت: قدرت و اقتدار امروز ایران مرهون جان فشانیهای شیرمردانی است که با منطق ایثار با جهان سخن گفتند و با تکیه بر خداوند متعال، فرهنگ مقاومت را به وجدانهای بیدار جهان هدیه کردند.
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نگرانی نظام سلطه از قدرت ملت ایران و الهام بخشی و نفوذ آن در دلهای آزادگان جهان گفت: این همان هراسی است که درسالهای دفاع مقدس نیز وجود داشت و این نگرانی در آن سالها تا آنجا پیش رفت که زمان حکومت صدام، آمریکا کشورهای منطقه را برای جنگ علیه ایران بسیج کرد.
محمدزاده با اشاره به نقش مطبوعات درسالهای دفاع مقدس، تصریح کرد: مطبوعات و رسانه ها دراین دوران در ایجاد روحیه امید، خود باوری و افشای ترفندهای تبلیغاتی دشمنان ایران اسلامی افتخار آمیز بود، پوشش خبری کاروان های اعزام نیرو به جبههها، فعالیت مراکز جذب و آموزش نیرو، لحظههای عاشقانه عروج ملکوتی رزمندگان اسلام و مراسم عارفانه دعا و نیایش در آن دوران نشان از ظرفیت بالای روزنامه نگاری کشور در مقاطع حساس و سرنوشتساز تاریخی دارد.
وی همچنین در انتقادی گفت: روزنامهنگاری دفاع مقدس در کشور ما تاکنون چنان که باید مورد تحقیق و تدقیق قرار نگرفته است. حال آنکه دستاوردهای روزنامهنگاران دوران جنگ تحمیلی که بسیاری از آنها در نگارش خبر از خون خود مایه گذاشتند و درعرصه بلند شهادت و درجوار احدیت به عیش ابدی دست یافتند همچون دستاوردهای دفاع مقدس جاودانه و درسآموز است.
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روایت دفاع مقدس را مربوط به گذشته و تاریخ ندانست و اذعان کرد: روایت دفاع مقدس مربوط به آینده ای از فرهنگ ایثار و شهادت است که بیش از گذشته در عرصه های بین المللی بازتاب می یابد و به نهضت بیداری اسلامی و بیداری فطرت های انسانی در سراسر جهان، روحی تازه می بخشد.
وی ادامه داد: رسانه، گویاترین زبان برای بیان صحنه های شکوهمند دفاع مقدس و بهترین زمینه برای ایجاد پیوند میان فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ عمومی کشور است.
محمدزاده بیان کرد: صیانت از آرمان های دفاع مقدس و دفاع از خاکریزهای فرهنگی کشور، مسلتزم الگوسازی برای نسل جوان است و بهترین الگوها نیز شهیدان و افتخارآفرینانی هستند که هر یک به تنهایی گواه حقانیت ملت بزرگ ایران در آرمان خواهی و کمال گرایی است.
وی وظیفه امروز رسانه ها با توجه به تحولات منطقه را به تصویر کشیدن جلوه های مقاومت و پایداری ملت ها در برابر زور و زرمداران عالم در عرصه بینالمللی، ملتها و بر هم زدن مناسبات ناعادلانه جهان دانست.
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