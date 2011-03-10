8600 یتیم گلستانی دارای حامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری عصر پنجشنبه در حاشیه طرح نیکوکاری در گرگان افزود: این حامیان مبلغ 18 میلیارد و 253 میلیون ریال به حساب ایتام واریز کرده اند.
وی اظهار داشت: در هفته گذشته یکی از حامیان مبلغ 200 میلیون تومان بابت کمک به دانشجویان فارغ التحصیل این نهاد اختصاص داد.
وی با اشاره به ایجاد اشتغال و خودکفاشدن مددجویان که یکی از برنامه های اساسی این نهاد و مورد تاکید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است، بیان داشت: تا پایان سال گذشته 18 هزار و 314 طرح اشتغال توسط این نهاد ایجاد شد.
حاجی اکبری افزود: در سال جاری 327 طرح از محل اعتبارات امداد 100 درصد قرض الحسنه کمیته امداد و هزار و 271 طرح اشتغالزایی از محل تسهیلات بانکی ایجاد کرده ایم.
مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: 99 درصد طرحهای اشتغالزایی دائم و جاری بوده است .
وی بیان داشت: در سال جاری طبق قراردادی که این نهاد با استانداری و اداره کار و امور اجتماعی منعقد کرده بود، مقرر شد 640 طرح توسط این نهاد اجرا شود.
وی افزود: این نهاد در 11 ماه سال جاری حدود هزار و 300 طرح اجرا کرده و در کارگروه اشتغال استان، اداره کمیته امداد امام (ره) بعنوان یکی از دستگاه های برتر در ایجاد اشتغال از سوی استانداری معرفی شد.
124 هزار گلستانی تحت حمایت امداد هستند.
نظر شما