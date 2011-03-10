8600 یتیم گلستانی دارای حامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری عصر پنجشنبه در حاشیه طرح نیکوکاری در گرگان افزود: این حامیان مبلغ 18 میلیارد و 253 میلیون ریال به حساب ایتام واریز کرده اند.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته یکی از حامیان مبلغ 200 میلیون تومان بابت کمک به دانشجویان فارغ التحصیل این نهاد اختصاص داد.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال و خودکفاشدن مددجویان که یکی از برنامه های اساسی این نهاد و مورد تاکید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است، بیان داشت: تا پایان سال گذشته 18 هزار و 314 طرح اشتغال توسط این نهاد ایجاد شد.

حاجی اکبری افزود: در سال جاری 327 طرح از محل اعتبارات امداد 100 درصد قرض الحسنه کمیته امداد و هزار و 271 طرح اشتغالزایی از محل تسهیلات بانکی ایجاد کرده ایم.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: 99 درصد طرحهای اشتغالزایی دائم و جاری بوده است .



وی بیان داشت: در سال جاری طبق قراردادی که این نهاد با استانداری و اداره کار و امور اجتماعی منعقد کرده بود، مقرر شد 640 طرح توسط این نهاد اجرا شود.

وی افزود: این نهاد در 11 ماه سال جاری حدود هزار و 300 طرح اجرا کرده و در کارگروه اشتغال استان، اداره کمیته امداد امام (ره) بعنوان یکی از دستگاه های برتر در ایجاد اشتغال از سوی استانداری معرفی شد.

124 هزار گلستانی تحت حمایت امداد هستند.